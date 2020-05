NARKS: Úprava nájomných vzťahov si vyžaduje širšiu diskusiu s vládou

Bratislava 2. mája (TASR) – K téme úpravy vzťahov medzi nájomcami a prenajímateľmi, k čomu sa zaviazala vláda SR vo svojom programovom vyhlásení, by Národná asociácia realitných kancelárií Slovenska (NARKS) uvítala širšiu odbornú diskusiu s cieľom dopracovať sa k optimálnemu riešeniu z pohľadu realitného trhu. Pre TASR to uviedla Zuzana Jakabíková z asociácie.



„Účasť profesijných združení z oblasti realitného trhu, zamestnávateľov a iných odborníkov na príprave tejto stratégie je dôležitá,“ dodala Jakabíková. Nájomné vzťahy upravuje pre fyzické osoby Občiansky zákonník a ďalšie dva zákony. „Nájomné vzťahy upravené v Občianskom zákonníku, ktorý je z roku 1964, už vo veľkej miere dávno nezodpovedajú dnešnej dobe. Niekoľko vládnych období existujú snahy o rekodifikáciu občianskeho práva. Zatiaľ sa to, žiaľ, nepodarilo doviesť až do štádia prijatia novej legislatívy,“ vysvetlila Jakabíková.



Z vyjadrení vládneho kabinetu podľa nej ešte presne nie je jasné, o akú úpravu vzťahu medzi nájomcami a prenajímateľmi má ísť. Čiastočnú modernejšiu verziu priniesol v roku 2014 osobitný zákon o krátkodobom nájme bytu, avšak bolo by dobré, keby sa jeho modernejší koncept premietol aj do Občianskeho zákonníka, myslí si Jakabíková.



„Pokiaľ by sa nová vládna úprava mala týkať nájomného vzťahu medzi štátom a fyzickou osobou, respektíve podnikom a zamestnancom, tam je ešte veľa otázok, ako by sa tento vzťah mal upraviť,“ dodala Jakabíková. Ako doplnil prezident NARKS Ján Palenčár, pre prenájom štátnych nájomných bytov je potrebné vytvoriť novú právnu úpravu.