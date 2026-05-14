NARKS navrhla základné opatrenia na zlepšenie dostupnosti bývania
Národná asociácia realitných kancelárií Slovenska (NARKS) navrhuje prijať štyri základné opatrenia, ktoré by mohli zlepšiť dostupnosť bývania v krátkom čase.
Autor TASR
Bratislava 14. mája (TASR) - Na zlepšenie dostupnosti bývania na Slovensku, ktorá patrí k najhoršej v Európskej únii, treba prijať ďalšie opatrenia. Národná asociácia realitných kancelárií Slovenska (NARKS) navrhuje prijať štyri základné opatrenia, ktoré by mohli zlepšiť dostupnosť bývania v krátkom čase. „Prvé opatrenie je znížiť DPH pri kúpe nehnuteľnosti mladými ľuďmi do 35 rokov na 10 %. Toto opatrenie treba pripraviť tak, aby nebolo zneužité špekulantmi, ako je to v zahraničí,“ povedal vo štvrtok na tlačovej besede prezident NARKS Ján Palenčár v rámci konferencie televízie TA3 Developerské projekty budúcnosti.
Ako príklad uviedol Cyprus, kde v prípade následného predaja takej nehnuteľnosti do piatich či desiatich rokov treba doplatiť DPH aj s prípadnou pokutou. „Toto opatrenie by nemuselo mať zásadný dosah na štátny rozpočet. Cieľom je skupina, ktorá nie je schopná kúpiť si nehnuteľnosť na hypotéku,“ uviedol s tým, že tejto skupine ľudí by mohli prípadne pomôcť hypotéky na 90 % ceny nehnuteľnosti.
Druhou možnosťou by mohlo byť zníženie DPH na nehnuteľnosti, financované s podporou Štátneho fondu rozvoja bývania, na 5 %, podobne ako v prípade systému štátom podporovaného nájomného bývania.
„Tretím opatrením je vznik úradu pre správu majetku štátu. Štát vlastní desaťtisíce nehnuteľností po celom Slovensku. Sú pod jednotlivými rezortmi, podnikmi a nie sú centralizované z pohľadu možnosti využívania týchto nehnuteľností na potreby bývania,“ upozornil Palenčár. Tento úrad by mal vytypovať nehnuteľnosti, ktoré možno po rekonštrukcii umiestniť do nájomného bývania, resp. po asanácii ich pozemky využiť na tento účel.
Štvrté opatrenie sa týka družstevného bývania. „Potrebujeme okamžite rozšíriť možnosti, ako si zabezpečiť bývanie. Potrebujeme pomôcť aj družstevnému bývaniu ako ďalšej možnosti získania bývania,“ dodal Palenčár. Uvedené štyri opatrenia by sa podľa neho dali veľmi rýchlo realizovať a mohli by zlepšiť dostupnosť bývania.
