NARKS: Študenti z internátov môžu využiť aj ďalšie možnosti bývania

Bratislava 30. septembra (TASR) – Študenti, ktorých univerzity vyzvali na opustenie internátnych izieb, ale nechcú opustiť napríklad Bratislavu, pretože tu majú prácu, majú aj iné možnosti bývania. Cenovo dostupnými by pre nich mohli byť širšie okolie mesta, alebo satelitné mestá či obce. Do úvahy prichádzajú aj ubytovne, ktoré sú menej využívanou, ale pomerne cenovo dostupnou alternatívou vo väčšine miest alebo v ich okolí. Pre TASR to uviedla generálna sekretárka Národnej asociácie realitných kancelárií Slovenska (NARKS) Zuzana Jakabíková.



"Najširšiu ponuku bývania predstavuje bežne dostupné nájomné bývanie," podotkla Jakabíková s tým, že pri študentoch pripadá do úvahy najmä prenajatie bytu alebo garsónky. Najmenšie byty sú však veľmi žiadané a na trhu ich je menej. "Potom aj z hľadiska ceny môže vyjsť lacnejšie bývanie v zdieľanej nehnuteľnosti, napríklad, keď si partia známych prenajme trojizbový byt a rozdelia si izby, v ktorých potom bývajú. Celkovú sumu za prenájom bytu si rozrátajú na osoby, respektíve podľa izieb alebo vzájomnej dohody," vysvetlila Jakabíková.



V tomto prípade by však podľa nej mal prenajímateľ odsúhlasiť počet osôb, ktoré budú v byte bývať, aby neskôr nedošlo k neočakávaným situáciám. Často sa totiž podľa počtu nájomcov určuje cenu nájomného, hlavne keď sú v tejto cene zahrnuté aj energie a odvoz odpadu.



Jakabíková študentom odporúča obzerať sa po širšom okolí mesta alebo okolitých mestách, kde sú nájmy cenovo dostupnejšie aj pre obmedzené rozpočty študentov. "Vhodné sú lokality s dobrou dopravnou infraštruktúrou – na trasách autobusových alebo vlakových spojov. Cena bývania by bola poznateľne nižšia, čo by zase bolo trochu znevýhodnené dlhším dochádzaním do práce, ak sú zamestnaní. Treba nájsť ten správny kompromis," dodala Jakabíková.



"Čo sa týka iného nájomného bývania, napríklad obecné alebo sociálne bývanie, to sa väčšinou viaže na sociálnu situáciu žiadateľa," spomenula Jakabíková s tým, že obvykle je podmienkou pridelenia aj trvalý pobyt v danom meste.



Ako dodala, ponuka na trhu prenájmov je aktuálne dobrá. Ak by na tento trh prišli i študenti, dopyt po prenájmoch by sa dostal na bežnú úroveň. "Na trhu sú uvoľnené kapacity z Airbnb v niektorých mestách so sídlami univerzít aj z dôvodu dosahov pandémie nového koronavírusu," uviedla Jakabíková s tým, že prenajímatelia väčšinou s ubytovaním aj väčšej skupiny študentov problém nemajú. "Pokiaľ cena berie do úvahy zvýšenú spotrebu pri viacerých osobách, nie je to pre prenajímateľa komplikácia," uzavrela.