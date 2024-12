Odborník: Náročné obdobie môže pomôcť prekonať kvalitný finančný plán

Bratislava 17. decembra (TASR) - Budúci rok prinesie mnohé legislatívne zmeny, ktoré budú mať vplyv na financie podnikateľov, ale aj bežných ľudí. Náročnejšie obdobie však môže pomôcť prekonať prehľadný rozpočet a finančný plán. Informoval o tom Zoltán Čikes zo spoločnosti FinGO.sk.



"Na prelome rokov neuškodí urobiť si revíziu rodinného rozpočtu. Je dôležité, aby domácnosť mala prehľad vo svojich príjmoch a výdavkoch a aby ich mala pod kontrolou. Ak ste s financiami na hrane, odporúčam míňať zmysluplne, snažiť sa redukovať výdavky, ktoré nie sú nevyhnutné, a ušetrené peniaze vhodne sporiť, investovať," uviedol Čikes.



Finančný plán má podľa neho opodstatnenie aj pre rodiny s nižšími príjmami, ktoré si možno myslia, že nemajú z čoho šetriť. Jeho súčasťou je totiž aj rozbor príjmov a výdavkov. "Výsledkom môže byť, že dokážete identifikovať výdavky, ktoré viete znížiť alebo možno dokonca úplne odstrániť," dodal.



Prvým krokom by podľa neho mal byť rodinný rozpočet. "Zoberte si pero a papier a najskôr si zrátajte vaše príjmy. Ak je žena na materskej či rodičovskej dovolenke, prirátajte štátnu dávku. Ak ste nezamestnaný, poznačte si výšku podpory," objasnil Čikes s tým, že nasleduje prehľad výdavkov, ktorý je možné odsledovať si z výpisu účtu. Taktiež existujú aj rôzne aplikácie, kde je možné zaznamenávať výdavky a prehľadne ich kontrolovať.



Čikes pripomenul aj pravidlo 50 plus 30 plus 20. "Najskôr si ujasnite fixné náklady a tie na každodenné prežitie. Táto kategória by mala tvoriť maximálne 50 % z celkového príjmu rodiny. Nasledujú výdavky, ktoré nevyhnutne nepotrebujete, ale platíte za ne, napríklad nový mobil, hračky, záľuby. Táto časť by nemala presiahnuť 30 %," vysvetlil. Posledné sú výdavky na sporenie na konkrétny účel, ktoré by mali tvoriť 20 % z príjmu.



Odborník okrem toho odporúča zamerať sa na konkrétne ciele a držať sa hesla lepšie je byť pripravený ako prekvapený. "Čím konkrétnejšie budete vedieť určiť kedy a akú sumu budete v budúcnosti potrebovať, tým lepšie a efektívnejšie sa k týmto sumám budete vedieť dopracovať. Ak nemáte konkrétnu predstavu, je vhodné sporenie rozdeliť na tretiny," uzavrel.