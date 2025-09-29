< sekcia Ekonomika
Národná agentúra pre sieťové služby: Nová platforma je potrebná
Slovensko.Digital podľa nich neprezentuje všetky fakty.
Bratislava 29. septembra (TASR) - Nová platforma reaguje na potrebu modernizácie verejných elektronických služieb, keďže doterajšie riešenia boli technologicky zastarané, málo používateľsky prístupné a často nevyhovovali očakávaniam občanov. Je smutné, že Slovensko.Digital rezignovalo na fakty a buď vedome, alebo nevedome prezentuje čiastočné informácie a vynecháva kľúčové momenty. Uviedla pre TASR v reakcii na Slovensko.Digital Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby (NASES).
„Štát pripravuje novú digitálnu platformu, ktorá občanom prinesie mobilnú elektronickú schránku, vzdialené kvalifikované podpisovanie a výrazne zjednoduší digitálnu komunikáciu s verejnou správou. Všetko bude dostupné priamo v mobile - bez potreby čítačiek, kariet alebo zložitých technických riešení,“ vysvetlila agentúra.
Suma do 68 miliónov eur pokrýva podľa NASES licencie pre celú novú digitálnu infraštruktúru vrátane mobilnej schránky, vzdialeného podpisovania a tiež komunikačných a autentifikačných prvkov pre občanov (G2C), firmy (G2B) aj samotné inštitúcie verejnej správy (G2G). Táto investícia by mala vytvoriť technologické jadro novej generácie služieb štátu a umožniť úplný prechod na modernú platformu, ktorá nahradí súčasný Ústredný portál verejnej správy (ÚPVS).
„Je potrebné jednoznačne povedať, že ide o dlhodobo plánované aktivity, ktoré sú financované z plánu obnovy a odolnosti, ktorý ma deadline o necelý rok. Ak by sme diskutovali a nič nerobili, bolo by možno Slovensko.Digital spokojné, ale občania by nemali digitálne služby hodné 21. storočia. Samotné obstarávania prebiehajú prostredníctvom štandardných, zákonných a transparentných postupov,“ reagovala agentúra.
Občianske združenie Slovensko.Digital vo štvrtok 25. septembra zdôraznilo, že apeluje na NASES a Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie (MIRRI) SR, aby okamžite zrušili prebiehajúce obstarávanie na nákup serverovej platformy pre vzdialené kvalifikované elektronické podpisovanie. Združenie uviedlo, že toto obstarávanie považuje za chybný krok, ktorý nemá žiadne racionálne opodstatnenie. Podľa názoru Slovensko.Digital je obstarávanie realizované v rozpore zo zákonom a jeho predbežná hodnota je neadekvátna a prehnane vysoká.
