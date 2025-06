Národná banka: Čerpanie podnikových úverov sa v úvode roka zlepšilo

Bratislava 14. júna (TASR) - V súlade s pozitívnym vývojom tržieb sa v prvom štvrťroku tohto roka dostal do kladných čísel aj rast podnikových úverov. Ich objem bol v marci medziročne vyšší o takmer 3 %, kým ešte v septembri 2024 zaznamenali prepad o takmer 4 %. Konštatuje to Národná banka Slovenska (NBS) v aktuálnej správe o finančnej stabilite v SR.



„Prírastok podnikových úverov za prvé tri mesiace roka 2025 vyrovnal úroveň z vrcholu úverového rastu. V priebehu prvého štvrťroka sa objem podnikových úverov zvýšil o viac ako 1 miliardu eur, o podobnú hodnotu vzrástlo úverové portfólio v treťom štvrťroku 2022,“ vyčíslila centrálna banka.



Zlepšenie nastalo podľa nej najmä na strane dopytu podnikov po úveroch, ktorý sa zvýšil prvýkrát po viac ako roku. Záujem o financovanie podporil pokračujúci pokles úrokových sadzieb. „Priemerná úroková sadzba na nových úveroch dosiahla k marcu 2025 hodnotu 5,1 %. Od svojho vrcholu v apríli 2024 poklesla o viac ako 1 percentuálny bod (p. b.),“ vyčíslila NBS. Zároveň však upozornila, že v porovnaní s ostatnými krajinami eurozóny patrí Slovensko medzi tie s drahším financovaním, keď sa nachádza na štvrtej priečke po pobaltských krajinách.



Z pohľadu veľkosti rástli začiatkom roka najrýchlejšie úvery mikropodnikom, nasledované malými a strednými podnikmi. Medziročná dynamika pri mikropodnikoch zrýchlila na viac ako 11 % z úrovne 6 % na konci roka 2024. Prispelo k tomu hlavne stavebníctvo a vybrané služby.



Silný prvý štvrťrok zaznamenali podľa NBS aj malé podniky, ktorých prírastky do portfólia vyrovnali najlepšie hodnoty z prechádzajúcich rokov. Medziročne bol objem úverov týmto podnikom v marci vyšší o takmer 6 %.



V prípade veľkých podnikov bolo čerpanie na úrovni dlhodobého priemeru. „Pri veľkých podnikoch je úverová aktivita do veľkej miery koncentrovaná do úzkej skupiny podnikov. Tie sú aj najväčšími dlžníkmi v podnikovom portfóliu. Rast úverov sa tak prevažne týka najväčších podnikov, najmä z odvetvia energetiky,“ priblížila centrálna banka s tým, že ostatné veľké firmy sú pri čerpaní nových úverov naďalej zdržanlivé a veľkosť ich úverového portfólia nevzrástla.



V sektore komerčných nehnuteľností sa naďalej prehlbuje útlm v čerpaní nových úverov. Portfólio úverov poskytnutých za účelom financovania realitných projektov začalo klesať ešte v roku 2024 a v prvom štvrťroku tohto roka sa tento trend ešte zintenzívnil. V marci medziročný pokles presiahol 3 %.



Tento vývoj podľa NBS súvisí s výrazným obmedzením výstavby nových realitných projektov. Už v rokoch 2023 a 2024 klesol počet nových projektov s bankovým financovaním o viac ako polovicu v porovnaní s vrcholom úverového cyklu, ktorý bol na konci roka 2021 a v prvej polovici 2022. V prvom štvrťroku 2025 sa tento trend ešte výrazne prehĺbil, keď pribudlo len päť nových projektov.



„Podobne objem načerpaných prostriedkov v prvom štvrťroku tvoril 40 % dlhodobého priemeru a bol štvrtinový oproti maximu z vrcholu úverového cyklu. Zároveň je viditeľná zotrvačnosť tohto úverovania, keď počet nových projektov klesá výraznejšie ako samotné čerpanie úverov. Na trhu je tak prítomná výrazná opatrnosť developerov, ktorí odkladajú novú výstavbu,“ doplnila NBS.