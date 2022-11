Národná banka chce v Kremnici postaviť záložné pracovisko

Kremnica/Bratislava 18. novembra (TASR) – Národná banka Slovenska (NBS) plánuje v Kremnici vybudovať trvalé záložné pracovisko, ktoré v prípade krízovej situácie zabezpečí jej základné fungovanie. V rámci projektu banka vyhlásila architektonicko-urbanistickú súťaž, realizáciu plánuje začať v druhej polovici roka 2024. Pre TASR to uviedol vedúci oddelenia komunikácie NBS Peter Majer.



"V posledných rokoch NBS aktívne vyhľadávala vhodnú lokalitu, pri ktorej zohľadnila primeranú časovú dostupnosť z Bratislavy. Efektívnejšiemu manažmentu správy a prevádzky budúceho pracoviska napomôže okrem spomínanej dobrej časovej dostupnosti z hlavného mesta aj to, že v Kremnici NBS spravuje a prevádzkuje aj Múzeum mincí a medailí," skonštatoval Majer.



Záložné pracovisko NBS by malo v Kremnici vzniknúť na pozemku vo vlastníctve banky v blízkosti Ulice Československej armády a Zechenterovej ulice. Slúžiť má primárne na prácu krízového štábu a havarijných tímov banky, ktoré majú v krízových situáciách zabezpečiť jej základné fungovanie.



"Kremnický objekt by mal poskytnúť priestor približne pre 60 zamestnancov, ktorí sú kľúčoví pre plynulý chod NBS v prípadných krízových situáciách. Vrátane technického zázemia, ktoré je potrebné na jej fungovanie a s tým spojenej ubytovacej kapacity," uviedol Majer. Ako dodal, NBS plánuje projekt financovať z vlastných zdrojov.



V čase, keď objekt nebude slúžiť ako záložné pracovisko, bude využívaný ako vzdelávacie stredisko. Budovu by malo využívať aj Múzeum mincí a medailí, a to na organizáciu podujatí, ako digitalizačné pracovisko či depozitár.