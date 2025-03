Národná banka: Domáce banky ostávajú v dobrej kondícii

Bratislava 29. marca (TASR) - Domáce banky skončili rok 2024 so ziskom na úrovni 1,1 miliardy eur. V porovnaní s predchádzajúcim rokom ide síce o desaťpercentné zníženie, ale banky zostávajú v dobrej kondícii. Nárast o desatinu zaznamenali oba tradičné piliere ziskovosti, a teda výnosy z úrokov a výnosy z poplatkov a provízií. Ich nárast sa zdynamizoval predovšetkým v retailovom segmente. Vyplýva to z marcového makroprudenciálneho komentára Národnej banky Slovenska (NBS).



"Aj vývoj v tvorbe opravných položiek a rezerv mal medziročne pozitívny vplyv na ziskovosť. Na druhej strane, banky v roku 2024 odviedli do štátneho rozpočtu medziročne viac o 350 miliónov eur, a to hlavne z dôvodu zavedeného bankového odvodu," priblížila banka.



V hodnotení kreditného rizika úverových portfólií bánk nebola vlani zaznamenaná výrazná zmena. Objem zlyhaných úverov v minulom roku ostal na úrovni predminulého roka. Zároveň sa znížila miera ich pokrytia opravnými položkami na nové historické minimum, špecifikovali odborníci. NBS ďalej uviedla, že kapitálová vybavenosť bánk pre tieto subjekty nepredstavovala obmedzenie pri úverovaní ekonomiky.



Na druhej strane banka skonštatovala, že zaostávanie slovenských bánk v ukazovateľoch odolnosti sa voči európskym konkurentom prehĺbilo. "Kapitálová primeranosť i ukazovatele likvidity slovenských bánk v treťom štvrťroku 2024 poklesli oproti nárastu mediánu krajín Európskej únie. Naproti tomu, rozdiel v ziskovosti meranej cez návratnosť kapitálu (ROE) sa mierne zúžil vďaka poklesu ziskovosti európskych bánk," uviedla banka.



V tomto roku by mali banky podľa odborníkov ťažiť predovšetkým z klesajúcej miery bankového odvodu. Proti tomu však bude pravdepodobne pôsobiť spomaľujúca sa dynamika čistého úrokového výnosu a dôsledky opatrení na konsolidáciu verejných financií, doplnila NBS.