Národná banka: Obchodovanie s nástrojmi CFD je vysoko rizikové

Bratislava 15. júla (TASR) - Obchodovanie s finančnými rozdielovými zmluvami (Contract for Difference, CFD) je spojené s vysokými rizikami a je určené len skúseným investorom. Upozornila na to Národná banka Slovenska (NBS). Tieto produkty sú podľa nej často lákavo prezentované na sociálnych sieťach poskytovateľmi rôznych kurzov či obchodných signálov, ktorí takýmto spôsobom získavajú odmeny za privedených klientov.



„CFD sú zložité finančné produkty, ktoré umožňujú špekulovať na pohyb hodnôt rôznych aktív, ako sú napríklad meny, akcie, komodity alebo kryptomeny. Obchodovanie s CFD nie je určené pre bežného finančného spotrebiteľa, ale len pre skúsených investorov, ktorí plne rozumejú fungovaniu nástrojov CFD a rizikám, ktoré s nimi súvisia,“ vysvetlila centrálna banka.



Obchodovanie s nimi nesie podľa NBS vysoké riziko a 74 až 89 % účtov retailových investorov vykazuje stratu. Pri obchodovaní s CFD sa využíva tzv. finančná páka, čo znamená, že aj malá zmena na trhu môže viesť k výrazným stratám, ktoré môžu aj niekoľkonásobne prekročiť výšku pôvodnej investície. K strate pritom môže dôjsť veľmi rýchlo, aj v priebehu niekoľkých minút.



Tieto produkty tiež bývajú spojené so zavádzajúcim marketingom. „CFD sú často propagované cez agresívnu online reklamu, ktorá zdôrazňuje zisk a zamlčuje riziká. Mnohé platformy sľubujú rýchle zbohatnutie, ale v skutočnosti môžete prísť o všetko,“ upozornila centrálna banka. Varovala tiež pred nečestnými obchodnými praktikami, napríklad cena môže byť špekulatívne upravovaná poskytovateľmi tak, aby dosahovali zisk.



Niektoré platformy alebo poskytovatelia týchto služieb nemajú ani povolenie pôsobiť na území Slovenskej republiky. „Obchodovanie prostredníctvom takýchto subjektov je mimoriadne rizikové a investované finančné prostriedky nie sú kryté Fondom ochrany vkladov a ani Garančným fondom investícií,“ zdôraznila NBS. Poukázala tiež na zákaz uvádzania na trh, distribúciu alebo predaj týchto produktov neprofesionálnym klientom na území alebo z územia SR, ak nie sú splnené všetky podmienky stanovené centrálnou bankou.