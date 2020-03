Národná banka Slovenska od utorka pracuje v upravenom režime

Bratislava 10. marca (TASR) - Slovenský finančný sektor je plne funkčný, rovnako ako prístup finančných spotrebiteľov k peniazom a k ich účtom. Uviedla to Národná banka Slovenska (NBS) v súvislosti s nákazou novým koronavírusom.



Pracovníci, ktorí zabezpečujú základné funkcie banky, ako aj zamestnanci, ktorí vykonávajú činnosti, ktoré sú nevyhnutné pre hladké fungovanie slovenského finančného sektora, budú pracovať v upravenom chránenom režime. Zamestnanci, ktorým náplň a povaha práce umožňujú vykonávať pracovné činnosti mimo budovy NBS, budú až do odvolania pracovať z domu.



Banka sa zároveň pripravuje na možné krízové scenáre. "NBS situáciu neustále monitoruje, či už na Slovensku, ako aj v úzkom kontakte s Európskou centrálnou bankou," priblížil tlačový odbor NBS. Prijaté opatrenia budú trvať dva týždne, NBS ich následne vyhodnotí a zváži ďalšie kroky.



NBS zároveň zatvára Múzeum mincí a medailí v Kremnici, obmedzuje školenia, prednášky pre školy, návštevy a do odvolania pozastavila zahraničné služobné cesty. O ďalších opatreniach alebo o ukončení dočasného režimu bude NBS informovať.