Národná banka odobrala povolenie na výkon činnosti poisťovni Novis

Bratislava 5. júna (TASR) - Národná banka Slovenska (NBS) odobrala povolenie na vykonávanie poisťovacej činnosti spoločnosti NOVIS Insurance Company, NOVIS Versicherungsgesellschaft, NOVIS Compagnia di Assicurazioni, NOVIS Poisťovňa a.s. so sídlom v Bratislave. Rozhodnutie je právoplatné od pondelka 5. júna.



"Od právoplatnosti tohto rozhodnutia, teda od 5. 6. 2023, spoločnosť Novis nemôže vykonávať poistnú činnosť, okrem činností, ktoré sú nevyhnutné na uplatnenie jej pohľadávok a vyrovnanie záväzkov. Spoločnosť Novis nemôže uzatvárať nové poistné zmluvy," informovala NBS.



Odobratie povolenia nemá podľa centrálnej banky vplyv na trvanie existujúcich poistných zmlúv. Do začatia likvidácie majú klienti poistné krytie, nárok na vyplatenie poistného plnenia a ostatné nároky vyplývajúce z poistných zmlúv. NBS podá návrh na súd na zrušenie a na začatie likvidácie spoločnosti Novis a na vymenovanie likvidátora. Po jeho vymenovaní začne likvidácia spoločnosti Novis, ktorej účelom je uspokojenie nárokov klientov a iných veriteľov.



"Likvidátora menuje súd náhodným výberom zo zoznamu špeciálnych konkurzných správcov určených pre likvidácie finančných inštitúcií a spoločnosť Novis vstúpi do likvidácie. Od vstupu do likvidácie za spoločnosť Novis koná vymenovaný likvidátor," avizovala NBS.



Likvidátor bude informovať všetkých klientov, aj mimo Slovenskej republiky, a vyzve ich na prihlásenie svojich pohľadávok voči spoločnosti Novis. Na základe výzvy likvidátora je potrebné prihlásiť pohľadávky. Formu prihlášok a lehotu klientom oznámi likvidátor.



Ak si klienti pohľadávky neprihlásia, tieto nezaniknú, upozornila centrálna banka. Likvidátor musí zohľadniť všetky záväzky, ktoré má spoločnosť Novis v účtovníctve a v prípade ich neprihlásenia bude plniť do úschovy. V každom prípade je ale vhodné si pohľadávky prihlásiť.



"NBS nie je oprávnená hodnotiť priebeh likvidácie ani posudzovať platnosť, či trvanie jednotlivých poistných zmlúv, ako ani nároky klientov vyplývajúce z poistných zmlúv. V prípade, že nedôjde k zhode medzi likvidátorom a klientom v otázke trvania/platnosti zmluvy alebo výške nároku, je o týchto otázkach príslušný rozhodnúť súd," dodala centrálna banka.