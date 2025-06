Národná banka: Oživenie finančného cyklu v 1. štvrťroku zrýchlilo

Bratislava 26. júna (TASR) - Oživovanie finančného cyklu na Slovensku sa v prvom štvrťroku tohto roka zrýchlilo. K stabilne rastúcim úverom domácnostiam a zvyšujúcim sa cenám nehnuteľností sa pridali aj úvery podnikom, ktoré z útlmu prebral zlepšujúci sa dopyt podnikov po úveroch. Zvyšujúci sa záujem o financovanie tak u domácností, ako aj podnikov je podporený poklesom úrokových sadzieb, zhodnotila v aktuálnom makroprudenciálnom komentári Národná banka Slovenska (NBS).



Poukázala na to, že významné oživenie vidieť na trhu bývania, kde čoraz väčšiu úlohu začínajú zohrávať očakávania ďalšieho rastu cien nehnuteľností. Naopak, naďalej pretrváva útlm v segmente úverovania komerčných nehnuteľností. „Silnejšie oživenie finančného cyklu aj naďalej brzdí oslabený ekonomický sentiment, ktorý odráža prebiehajúcu fiškálnu konsolidáciu a neistotu spojenú s hrozbou obchodných vojen,“ priblížila centrálna banka.



V aktuálnej fáze oživovania nie je podľa nej prítomná hrozba nadmernej tvorby cyklických rizík. Aj keď od konca minulého roka mierne vzrástla miera zlyhaných úverov a nárast zaznamenala aj tvorba opravných položiek, naďalej ostávajú na nízkych úrovniach. „Banky si udržujú zisk aj dobrú kapitálovú silu, pričom objem voľného kapitálu vo výške 3,26 % rizikovo-vážených aktív nad rámec regulačných požiadaviek im dáva dostatočný priestor na krytie existujúcich rizík,“ uviedla NBS s tým, že odolnosť bánk potvrdili aj výsledky ich stresového testovania.



V tejto situácii nie je podľa centrálnej banky potrebné meniť tzv. proticyklický kapitálový vankúš (CCyB). Jeho úroveň tak ostáva na doterajšej úrovni 1,5 % rizikovo-vážených aktív. Banky tvoria tento kapitálový vankúš v dobrých časoch, aby ho mohli použiť na neočakávané straty v zlých časoch. Stanovuje ho NBS podľa toho, ako rastú alebo klesajú cyklické riziká.



Centrálna banka neočakáva potrebu zmeny ukazovateľa ani v nasledujúcom štvrťroku. „Oživovanie finančného cyklu by mohlo pokračovať aj v ďalšom období. V nasledujúcich štvrťrokoch sa neočakáva, že by si intenzita tvorby rizík spojených s finančným cyklom vyžadovala zvýšenie proticyklického kapitálového vankúša,“ avizovala.



Na druhej strane je podľa NBS obmedzený aj potenciálny priestor pre jeho zníženie, s výnimkou prípadu, ak by nastali neočakávané straty. „Dôvodom je mimoriadne vysoká makroekonomická neistota, ktorá bude zrejme pretrvávať aj naďalej,“ doplnila.