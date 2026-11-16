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Národná banka Poľska: Jadrová inflácia v Poľsku sa v októbri zmiernila
V medzimesačnom porovnaní sa vývoj jadrových spotrebiteľských cien nemenil.
Autor TASR
Varšava 16. novembra (TASR) - Jadrová inflácia v Poľsku sa minulý mesiac zmiernila na sedemmesačné minimum. Uviedla to v pondelok poľská centrálna banka. TASR o tom informuje na základe správy agentúry PAP.
Jadrová inflácia, ktorá nezahrnuje nestabilné ceny potravín a energií, dosiahla v októbri v medziročnom porovnaní 2,9 % oproti 3,1-percentnej úrovni v predchádzajúcom mesiaci, oznámila Národná banka Poľska (NBP). Prvýkrát od marca tohto roka sa dostala pod 3 %, pričom v marci zaznamenala 2,7 %. K zmierneniu jadrovej inflácie prispel miernejší rast cien služieb a v rámci nich cien v oblasti rekreácie, športu a kultúry.
V medzimesačnom porovnaní sa vývoj jadrových spotrebiteľských cien nemenil. Rovnako ako v septembri aj v októbri zaznamenali nulový rast.
Minulý týždeň štatistický úrad GUS zverejnil spresnené údaje o vývoji spotrebiteľskej inflácie za minulý mesiac. Tie poukázali na výrazné zmiernenie rastu spotrebiteľských cien, keď z vyše 4 % klesla inflácia hlboko pod túto hranicu. Naďalej je však jedna z najvyšších za viac než rok.
Medziročná miera inflácie dosiahla v Poľsku v októbri 3,5 % oproti 4,1-percentnej úrovni v predchádzajúcom mesiaci, uviedli štatistici. Potvrdili tak predbežný odhad z 30. októbra. Napriek poklesu to predstavuje druhú najvyššiu úroveň rastu spotrebiteľských cien od júna 2025, ktorú prekonala iba septembrová inflácia.
Jadrová inflácia, ktorá nezahrnuje nestabilné ceny potravín a energií, dosiahla v októbri v medziročnom porovnaní 2,9 % oproti 3,1-percentnej úrovni v predchádzajúcom mesiaci, oznámila Národná banka Poľska (NBP). Prvýkrát od marca tohto roka sa dostala pod 3 %, pričom v marci zaznamenala 2,7 %. K zmierneniu jadrovej inflácie prispel miernejší rast cien služieb a v rámci nich cien v oblasti rekreácie, športu a kultúry.
V medzimesačnom porovnaní sa vývoj jadrových spotrebiteľských cien nemenil. Rovnako ako v septembri aj v októbri zaznamenali nulový rast.
Minulý týždeň štatistický úrad GUS zverejnil spresnené údaje o vývoji spotrebiteľskej inflácie za minulý mesiac. Tie poukázali na výrazné zmiernenie rastu spotrebiteľských cien, keď z vyše 4 % klesla inflácia hlboko pod túto hranicu. Naďalej je však jedna z najvyšších za viac než rok.
Medziročná miera inflácie dosiahla v Poľsku v októbri 3,5 % oproti 4,1-percentnej úrovni v predchádzajúcom mesiaci, uviedli štatistici. Potvrdili tak predbežný odhad z 30. októbra. Napriek poklesu to predstavuje druhú najvyššiu úroveň rastu spotrebiteľských cien od júna 2025, ktorú prekonala iba septembrová inflácia.