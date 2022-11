Národná banka Poľska zhoršila odhad rastu ekonomiky v roku 2023

Varšava 14. novembra (TASR) - Poľská centrálna banka výrazne zhoršila odhad rastu ekonomiky v budúcom roku. Zároveň dodala, že inflácia sa do cieľového pásma banky nevráti skôr ako v 3. kvartáli roka 2025. TASR o tom informuje na základe správ agentúr PAP a Reuters.



Národná banka Poľska (NBP) prekvapujúco ponechala minulý týždeň úrokové sadzby na pôvodnej úrovni. Kľúčová úroková sadzba tak zostala na hodnote 6,75 %, zatiaľ čo ekonómovia vo väčšine predpokladali, že banka sadzbu zvýši minimálne o 25 bázických bodov. Guvernér Adam Glapiňski však uviedol, že banka chce infláciu vrátiť do cieľového pásma 1,5 až 3,5 % postupne, bez toho, aby dusila ekonomiku.



Glapiňski zopakoval faktory, ktoré tlačia infláciu nahor a ktoré sú mimo kontroly banky. Ako uviedol, je to najmä vojna na Ukrajine, rastúce ceny komodít a hospodárske oživenie po ústupe pandémie nového koronavírusu.



Banka pôvodne uvádzala, že návrat inflácie do cieľového pásma očakáva v roku 2025. Teraz odhad spresnila a informovala, že pred 3. kvartálom daného roka sa tak nestane.



NBP celkovo očakáva, že tento rok dosiahne inflácia 14,5 %. V budúcom roku počíta s jej zmiernením na 13,1 %, v roku 2024 by sa rast spotrebiteľských cien mal zmierniť na 5,9 % a v roku 2025 by inflácia mala dosiahnuť 3,5 %, informovala PAP.



Podľa najnovších prognóz NBP poľská ekonomika v 1. štvrťroku budúceho roka klesne. Mala by sa však vyhnúť dvom kvartálom poklesu po sebe, čo by predstavovalo technickú recesiu.



V medziročnom porovnaní NBP najnovšie očakáva, že hrubý domáci produkt (HDP) Poľska sa v budúcom roku spomalí na 0,7 % z tohtoročného odhadovaného rastu na úrovni 4,6 %. Banka tak výrazne zhoršila pôvodný odhad, v rámci ktorého stanovila budúcoročný rast na úrovni 1,4 %.



NBP dodala, že svoj odhad revidovala smerom nadol, keďže dôsledky ruskej invázie na Ukrajinu na hospodársky vývoj v Poľsku sú horšie, než pôvodne predpokladala. V roku 2024 by sa rast ekonomiky mal zrýchliť na 2 % a v roku 2025 ho NBP očakáva na úrovni 3,1 %.