Národná banka: Šesť centrálnych bánk zabezpečí dolárovú likviditu

Bratislava 16. marca (TASR) - V súvislosti s vplyvom šírenia nového koronavírusu a v snahe minimalizovať negatívne dosahy na ekonomiku sa šesť kľúčových svetových centrálnych bánk rozhodlo zabezpečiť dostatočnú dolárovú likviditu. Upozornila na to v pondelok Národná banka Slovenska (NBS). Dolár je najvýznamnejšia medzinárodná zúčtovacia jednotka a rezervná mena.



Tento krok sa týka The Bank of Canada, the Bank of England, the Bank of Japan, Európskej centrálnej banky, Federálneho rezervného fondu (Fed) a švajčiarskej Národnej banky. Dohodli sa na reaktivácii 84-dňových dolárových refinančných operácií. Toto je doplňujúce opatrenie k existujúcim sedemdňovým refinančným operáciám. Tento koordinovaný postup má za cieľ poskytnúť bankovému sektoru dostupnejšie čerpanie dolárovej likvidity.



Rada guvernérov ECB v piatok (13. 3.) rozhodla o znížení ceny zdrojov z dolárových refinančných operácií prostredníctvom úpravy rizikovej prémie o 25 bázických bodov na 25 bázických bodov pripočítanej k sadzbe OIS (overnight index swap) príslušnej dĺžky splatnosti.



Toto opatrenie nadobúda platnosť od pondelka 16. marca a ostane účinné tak dlho, ako bude potrebné pre zabezpečenie bezproblémovej dolárovej likvidity. Podobné opatrenia boli zavedené aj počas finančnej krízy v rokoch 2007 až 2008. Vtedy na medzinárodný tlak na dolárové financovanie americký Fed odpovedal zavedením dolárových kreditných liniek (swap lines) s mnohými systémovo dôležitými centrálnymi bankami vo svete. Dolárové kreditné linky Fed vytvoril pre navýšenie kapacity dolárových rezerv zahraničných centrálnych bánk, aby mohli poskytovať u nich doma potrebnú dolárovú likviditu, a to mimo trh, aby ho nedeformovali.