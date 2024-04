Národná banka Slovenska hľadá organizátora konferencie EFA 2024

Bratislava 16. apríla (TASR) - Národná banka Slovenska (NBS) hľadá jedného alebo viac dodávateľov na zabezpečenie organizácie medzinárodnej ekonomickej konferencie European Finance Association, 51st Annual Meeting (EFA 2024), ktorá sa uskutoční 21. až 24. augusta tohto roka v Bratislave. Súťaž je rozdelená na dve časti, a to dennú, ktorá súvisí so zabezpečením služieb v rámci odborného programu a večernú, ktorá sa zameriava na networkingové a reprezentatívne podujatia.



Ako ďalej v utorok informovala NBS, tender sa riadi najprísnejšími pravidlami zákona o verejnom obstarávaní. Ide o nadlimitnú zákazku, ktorej predpokladaná hodnota je 511.625 eur bez dane z pridanej hodnoty (DPH), z toho 280.344 eur bez DPH pre dennú časť a 231.281 eur bez DPH pre večernú časť zákazky. Agentúry môžu predkladať svoje ponuky do 6. mája 2024.



"Na podujatie EFA 2024 do Bratislavy by malo pricestovať 600 až 800 finančných odborníkov z univerzitného prostredia, centrálnych bánk a súkromného sektora. Vzhľadom na veľkosť a náročnosť logistiky podujatia NBS už vybrala väčšinu lokalít, v ktorých sa dané podujatie uskutoční," priblížila centrálna banka. Uchádzači však v rámci svojej ponuky majú vypracovať aj kreatívne riešenie pre zadania, ktoré sú bližšie popísané v súťažných podkladoch.



NBS pripravuje podujatie v spolupráci s medzinárodnou organizáciou European Finance Association (EFA), ktorá združuje ekonomické kapacity z celého sveta. EFA organizuje túto odbornú konferenciu každý rok. Rozhodne o štáte, v ktorom sa podujatie uskutoční, vyberie si lokálneho spoluorganizátora a zostaví akademický program v oblasti finančnej ekonómie. Čestným hosťom v poradí 51. ročníka konferencie EFA bude aj nositeľ Nobelovej ceny za ekonómiu Douglas W. Diamond.