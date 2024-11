Národná banka Slovenska: Konsolidačný balík pomôže verejným financiám

Bratislava 25. novembra (TASR) - Balík konsolidačných opatrení na budúci rok, ktorý nedávno schválil parlament, prispeje k udržateľnosti verejných financií, a tým aj k finančnej stabilite. Nemal by pritom výraznejšie ovplyvniť splácanie úverov domácností a firiem. Vyplýva to z aktuálnej Správy o finančnej stabilite k novembru tohto roka, ktorú v pondelok prezentovali predstavitelia Národnej banky Slovenska (NBS).



"My vnímame ten balíček ako veľmi pozitívny z pohľadu finančnej stability. Vždy sme zdôrazňovali, pozor na zdravie verejných financií. Akonáhle sa dostaneme na nejakú neudržateľnú cestu, malo by to vplyv nielen na finančnú stabilitu, ale aj na reálnu ekonomiku. Z tohto pohľadu je konsolidačný balíček veľmi dôležitý, pretože pozitívne vplýva práve na celkový dlh našej vlády," zhodnotil na tlačovej konferencii riaditeľ odboru finančnej stability NBS Marek Ličák.



Centrálna banka v tejto súvislosti analyzovala vplyv balíčka na domácnosti aj podniky, či neohrozí ich finančnú situáciu a či by následne neboli menej schopní splácať úvery. V prípade domácností hodnotila NBS predovšetkým nárast dane z pridanej hodnoty (DPH) a vplyv znižovania daňového bonusu pre deti. "Pozerali sme primárne na domácnosti, ktoré majú úver a ten dopad je v podstate minimálny, čiže na schopnosť splácať úvery ten dopad nevnímame ako významný," priblížil Ličák.



Pri podnikoch je podľa neho vplyv opatrení mierne výraznejší. Spôsobuje ho najmä daň z finančných transakcií a vyššia daň z príjmov. Pri firmách, ktoré majú úvery, je rentabilita vlastných zdrojov na úrovni okolo 11 % a balík by mohol znížiť ich rentabilitu asi o 0,6 percentuálneho bodu (p. b.), vyčíslil Ličák. "Dopad tam je, ale nie je to v žiadnom prípade nič dramatické. Neočakávame, že by tento balíček mal tak zasiahnuť finančnú pozíciu domácností a podnikov, aby tie následne neboli schopní splácať úvery," zhodnotil.



Čo sa týka vplyvu na bankový sektor, NBS očakáva, že v ňom vzrastú náklady. "Jednak banky platia vyššie dane z príjmov, tak isto banky sú tie, ktoré budú odvádzať daň z finančných transakcií, čiže tam vznikajú ďalšie dodatočné náklady. Ale znova, keď si to zoberieme v kontexte pomerne silnej ziskovosti, ten dopad nebude výrazný," zdôraznil Ličák.



Najväčšou neistotou súvisiacou s konsolidačným balíkom je podľa neho nová daň z finančných transakcií a to, akým spôsobom na ňu zareagujú podniky. "Práve neistota v tom, ako zmenia svoje správanie, môže vytvárať ďalšie riziká. Vo vzťahu k bankovému sektoru sa to týka hlavne možného odlivu vkladov. Ak dôjde k takej forme optimalizácie, že budú presunuté vklady do zahraničia, môže to mať vplyv na likviditu bankového sektora a následne na ziskovosť," upozornil s tým, že konkrétne sa to ukáže až v priebehu budúceho roka.