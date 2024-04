Národná banka Slovenska: Poskytovanie hypoték je už rok stabilné

Bratislava 11. apríla (TASR) - Poskytovanie nových hypoték na Slovensku je už približne rok stabilizované na nižších úrovniach. Spotrebiteľské úvery naopak zrýchľujú svoj rast. Konštatuje to Národná banka Slovenska (NBS) v aktuálnom vydaní makroprudenciálneho komentára, v ktorom hodnotí riziká v slovenskom finančnom sektore.



"Poskytovanie nových hypoték zostalo na stabilnej úrovni, ktorá je približne o tretinu nižšia ako v rokoch 2019 až 2022. Tempo medziročného rastu postupne v priebehu roka 2023 pokleslo na úroveň 3,6 %, čo je hodnota mierne nad mediánom rastu v krajinách EÚ," priblížila centrálna banka. Aktuálne trendy na trhu však podľa nej naznačujú, že doterajší pokles tempa rastu by už nemal pokračovať.



Za nižšou produkciou hypoték je podľa NBS aj naďalej najmä menší počet nových úverov, hoci ich počet už ďalej neklesá. "V štvrtom štvrťroku 2023 bol počet poskytnutých hypoték vo všetkých vekových kategóriách mierne vyšší ako v treťom štvrťroku. Priemerná výška poskytovaných hypoték rástla už dva štvrťroky po sebe, hoci ešte stále mierne zaostáva za doterajším maximom," zhodnotila banka. Priemerná výška hypotéky tak bola v závere minulého roka o 4 % nižšia oproti maximu dosiahnutému v polovici roka 2022.



Kým hypotéky zostávajú na zníženej úrovni, spotrebiteľské úvery naopak rastú stále rýchlejšie, vyzdvihla NBS. Tieto úvery majú takmer tretinový podiel na náraste retailového portfólia. "Medziročné tempo rastu spotrebiteľských úverov dosiahlo k januáru 2024 hodnotu 7,9 %. Priemerná produkcia nových úverov od začiatku roka 2023 presiahla úroveň spred pandémie," vyčíslila banka.



Zároveň však upozornila, že v regióne strednej a východnej Európy nie je tento vývoj ničím výnimočný. Vo viacerých krajinách rastú spotrebiteľské úvery ešte rýchlejšie. Na Slovensku rastie najmä počet novoposkytnutých úverov, kým ich priemerná výška sa výraznejšie nemení.



Za vyšším počtom týchto úverov je podľa NBS najmä inflácia. Rastúce ceny totiž spotrebiteľov motivujú k urýchleniu nákupných rozhodnutí. V prospech tohto vývoja však pôsobí aj vývoj príjmov spotrebiteľov. "Po dvojročnom období, kedy mzdy rástli pomalšie ako výdavky, sa situácia začína opäť otáčať. Nákupy sú tak dostupnejšie. K rýchlejšiemu rastu portfólia spotrebiteľských úverov navyše prispelo aj približne tretinové zníženie miery konsolidácie spotrebiteľských úverov do hypoték a v menšej miere aj nižší objem čistých odpisov a odpredajov zlyhaných úverov," doplnila centrálna banka.



Z pohľadu finančnej stability je podľa NBS dôležité, že oživenie spotrebiteľských úverov nie je spojené so zhoršením ich kreditnej kvality. Rastúce úrokové sadzby sa nepremietajú do výraznejšieho nárastu podielu splátok k príjmu a nerastie ani podiel klientov s nižším príjmom alebo nižšími úsporami.