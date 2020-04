Národná banka Slovenska spúšťa Groša, svojho chatbota

Bratislava 22. apríla (TASR) - Národná banka Slovenska (NBS) spúšťa Groša, svojho chatbota. Informoval o tom hovorca NBS Peter Majer.



Finanční spotrebitelia, ktorých zaujímajú aktuálne informácie o odklade splátok, sa podľa neho k nim budú môcť dostať nezávisle od dennej či nočnej hodiny a v priebehu niekoľkých sekúnd. NBS na svojej facebookovej stránke spúšťa chatbota, ktorý je naprogramovaný tak, aby dokázal odpovedať nielen na otázky, ktoré sa týkajú odkladu splátok, podmienok a upozornení, ale poskytne aj iné, užitočné informácie a rady, ktoré ľudí zaujímajú najviac.



Napríklad, kde si vymeniť poškodené bankovky a mince, či kúpiť si pamätné a zberateľské mince. Pomerne častou otázkou je aj to, či NBS poskytuje úvery.



Priblížil, že záujemcovia si budú môcť otázky a odpovede "vyklikať" pomocou chatovacích "okienok". Chatbot ich konverzáciou bude viesť, to znamená, že im bude klásť doplňujúce otázky.



Majer upozornil, že ak majú záujemcovia špecifickejšiu otázku, v konečnej fáze ich chatbot presmeruje na špeciálny email a zodpovie ju expert NBS. Národná banka chce podľa hovorcu aj týmto krokom byť k ľuďom čo najbližšie, moderným spôsobom reagovať na ich otázky a pomôcť im. Chatbotovský plugin Facebook-Messengera bude podľa Majera fungovať aj na webstránke NBS.



Hovorca NBS doplnil, že chatboty sú živý systém a potrebujú neustále úpravy a aktualizácie, aby fungovali čo najlepšie a najintuitívnejšie. NBS ho bude preto postupne dolaďovať a rozširovať aj o ďalšie témy a okruhy. V ďalšej fáze priblíži témy finančnej gramotnosti, zároveň si spotrebitelia budú môcť veľmi ľahko zistiť, či subjekt, ktorému budú chcieť zveriť svoje peniaze napríklad na investovanie, je dohliadaný NBS a či nejde o podvod.



Dodal, že NBS svojho chatbota nazvala Groš. Je to najstaršia minca, ktorú razila mincovňa v Kremnici, so svojou takmer 700-ročnou históriou je jedným z najstarších neustále vyrábajúcich podnikov na svete (od 1328). Bolo to zároveň najčastejšie platidlo v Európe v 13. storočí. Uhorský groš, ktorý sa inšpiroval tzv. pražským grošom, razili v Bude a neskôr aj v novozaloženej mincovni práve v Kremnici, od roku 1329. S prestávkami sa na našom území používal až do 18. storočia.