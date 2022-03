Národná banka Slovenska spúšťa oficiálnu RPMN kalkulačku

Bratislava 22. marca (TASR) - Národná banka Slovenska (NBS) spúšťa oficiálnu RPMN (ročná percentuálna miera nákladov) kalkulačku. Poslúži spotrebiteľom, aby si mohli overiť, či im poskytovateľ úveru vypočítal RPMN správne, ale aj pre súdy, ak by sa spor o výšku RPMN dostal až do fázy súdneho sporu. Informoval o tom hovorca NBS Peter Majer.



Spresnil, že kalkulačka je zadarmo dostupná verejnosti na https://rpmn.nbs.sk. Je určená pre širokú laickú aj odbornú verejnosť a zahŕňa prepočet RPMN pre bezúčelové a viazané spotrebiteľské úvery. Kalkulačku je možné použiť na kontrolný prepočet RPMN pre úverové zmluvy uzatvorené po 1. januári 2022. Do kalkulačky sa zadávajú výlučne údaje dohodnuté v úverovej zmluve a v dokumentoch, ktoré sú súčasťou tejto zmluvy.



Dodal, že RPMN vyjadruje reálnu cenu spotrebiteľského úveru a je kľúčovým ukazovateľom pre porovnanie výhodnosti úverov od rôznych úverových inštitúcií. Okrem úrokovej miery v sebe zahŕňa aj ďalšie iné poplatky súvisiace s úverom, napr. poplatok za vybavenie účtu alebo za poistenie úveru, ak je podmienkou pre získanie úveru za výhodnejších podmienok. Všetky náklady sú prepočítané na jeden kalendárny rok, takže RPMN ukazuje, koľko navyše zaplatí klient priemerne za rok, ak si zoberie úver.