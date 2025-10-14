< sekcia Ekonomika
Národná banka Slovenska uložila pokutu Prima banke za reklamu
Banka propagovala len výšku úrokovej sadzby na účte, ale neuvádzala podstatné informácie na jej získanie.
Autor TASR
Bratislava 14. októbra (TASR) - Národná banka Slovenska (NBS) potvrdila Prima banke pokutu 500.000 eur za opakované používanie nekalej obchodnej praktiky spojenej s reklamou sporiacich účtov. Banka propagovala len výšku úrokovej sadzby na účte, ale neuvádzala podstatné informácie na jej získanie. Tieto údaje boli pritom kľúčové pre rozhodovanie spotrebiteľa, vyplýva z rozhodnutia zverejneného na internetovej stránke NBS.
„Opomenula zreteľne uviesť podstatné informácie o sporiacom účte, konkrétne dobu sporenia, minimálnu a maximálnu výšku vkladu, čím mohla zapríčiniť, že spotrebiteľ urobil rozhodnutie o návšteve prevádzkových priestorov účastníčky konania, ktoré by inak neurobil,“ uviedla NBS. Národná banka Slovenska vydala už v roku 2023 rozhodnutie, ktorým zakázala Prima banke používať takúto reklamu. Banka napriek zákazu pokračovala v zavádzajúcej marketingovej komunikácii.
Dohľadom NBS sa zistilo, že aj po vydaní zákazu v 2023 Prima banka propagovala úrokovú sadzbu k sporiacemu účtu, pričom v reklame nekomunikovala podstatné podmienky, za ktorých klient túto sadzbu získa. Reklama bola na vonkajších plagátoch na pobočkách banky po celom Slovensku a v televíznych spotoch na dvoch celoplošných televíznych staniciach. Kampaň tak zasiahla veľké množstvo spotrebiteľov.
NBS pre TASR priblížila, že vzhľadom na opakované porušenie povinností v oblasti ochrany finančných spotrebiteľov uložila prísnejší trest. Prvostupňovým rozhodnutím z 26. júna 2024 NBS uložila Prima banke úhrnnú pokutu 500.000 eur. Prima banka proti tomuto rozhodnutiu podala rozklad. Banková rada NBS uskutočnila druhostupňové konanie o podanom rozklade a po preskúmaní prípadu 9. septembra svojím rozhodnutím potvrdila, že sankcia bola udelená oprávnene.
Banková rada NBS konštatovala, že dôkazy o protiprávnom konaní sú jednoznačné a opakované použitie zakázanej praktiky je dostatočne preukázané. Suma 500.000 eur predstavuje približne 1 % čistého zisku Prima banky za rok 2023 (a necelé 2 % zisku za rok 2024), takže podľa NBS neohrozuje existenciu banky, no zároveň nejde o zanedbateľnú či symbolickú výšku. Účelom sankcie je totiž nielen potrestať, ale aj odradiť od ďalšieho porušovania predpisov.
