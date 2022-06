Národná banka Slovenska: Úvery domácnostiam pokračujú v silnom raste

Bratislava 23. júna (TASR) - Výška bankových úverov poskytnutých domácnostiam v poslednom období výrazne vzrástla, keď sa v apríli medziročne zvýšila o 10,2 %. Rastie najmä záujem o úvery na bývanie, ktorý podporujú obavy z pokračujúceho zvyšovania cien nehnuteľností a vysoká inflácia. Dostupnosť bývania sa vzhľadom na aktuálne trendy rastu cien aj úrokových sadzieb bude zrejme ďalej znižovať, upozornila v júnovom makroprudenciálnom komentári Národná banka Slovenska (NBS).



"Domácnosti motivujú k zadlžovaniu sa obavy z pokračujúceho rastu cien nehnuteľností, ktorý by mohol predražiť ich kúpu v budúcnosti, ako aj pokračujúci nárast úrokových sadzieb, ktorý by mohol obmedziť ich kúpyschopnosť v ďalšom období," uviedla NBS. V dôsledku silnej inflácie, ktorá prevyšuje aj nové úrovne zvýšených úrokových sadzieb, je zároveň stále veľká časť úverov poskytnutá pri záporných reálnych úrokových sadzbách. To z pohľadu domácností vytvára preferenciu tvorby dlhu pred úsporami.



Zrýchľovanie rastu úverov na bývanie je podľa NBS aktuálne typické pre celú strednú a východnú časť EÚ. Priemerné úrokové sadzby na hypotéky sa vrátili na úroveň spred troch rokov, keď výraznú úlohu zohral záujem o dlhšie - a spravidla aj drahšie - fixácie. "Kým v roku 2021 boli fixácie nad päť rokov skôr výnimočné, v apríli 2022 sa týkali takmer každej druhej hypotéky," priblížila Národná banka Slovenska.



Ceny nehnuteľností naďalej zrýchľujú svoj rast a ani v roku 2022 nevykazujú náznaky spomalenia. Naopak, medziročne sa zvýšili o viac ako 20 % a naposledy boli takéto tempá rastu cien nehnuteľností zaznamenané v období pred finančnou krízou, počas rokov 2007 až 2008. Rast cien novostavieb sa k marcu 2022 priblížil k úrovni 23 %. Tak ako na Slovensku, aj v iných štátoch rástli ceny nehnuteľností rýchlejšie ako platy v ekonomike. Rast cien nehnuteľností na Slovensku však patrí k najvyšším v EÚ.



Dostupnosť bývania sa v dôsledku silného rastu cien nehnuteľností v poslednom roku zhoršila a vzhľadom na aktuálne trendy sa bude podľa NBS zrejme ďalej znižovať. "Za predpokladu pretrvávania aktuálnych trendov v cenách nehnuteľností a pokračovania nárastu úrokových sadzieb sa dostupnosť bývania už na konci roka 2022 dostane na najnižšie úrovne za posledných desať rokov," dodala NBS.