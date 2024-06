Národná banka Slovenska: V apríli rast hypoték klesol na 2,9 %

Bratislava 9. júna (TASR) - Počas celého minulého roka aj v úvode tohto roka zostala produkcia nových hypotekárnych úverov na Slovensku približne na rovnakej úrovni, a to asi o tretinu nižšej ako v predchádzajúcom období. K tomuto vývoju prispelo najmä zvýšenie úrokových sadzieb, ochladenie na trhu nehnuteľností a nižšia dostupnosť bývania, konštatovala v aktuálnej Správe o finančnej stabilite Národná banka Slovenska (NBS).



"Medziročný rast hypoték postupne spomalil až na 2,9 % k aprílu 2024, ďalšie výraznejšie spomalenie sa už neočakáva. Spomalenie medziročných rastov je prítomné naprieč EÚ, Slovensko si zachovalo úroveň rastu nad mediánom Únie," priblížila centrálna banka.



Úrokové sadzby na čisto nové hypotéky boli v uplynulom období striedavo štvrté až piate najvyššie v eurozóne. Najvyššiu hodnotu 4,66 % dosiahli v januári tohto roka, do konca marca mierne klesli na 4,59 %. Podľa NBS ide zatiaľ skôr o ich stagnáciu ako klesajúci trend.



Spolu so spomalením rastu hypoték sa znížila aj aktivita na trhu bývania, pričom počas roka 2023 sa postupne stabilizovala, zhodnotila centrálna banka. Po razantnej korekcii v druhej polovici roka 2022 ceny bývania ďalej mierne klesali, od leta minulého roka boli už skôr stabilné. Výraznejšie sa nemenili ani počty či typy bytov v ponuke.



"Stagnácia až mierny pokles cien v poslednom polroku pokračovali vo všetkých regiónoch Slovenska a týkali sa väčšiny typov nehnuteľností. Aktuálne sú tak ceny bytov približne o 10 % nižšie ako v lete 2022. Pre nižší počet záujemcov o kúpu nehnuteľností zatiaľ nerastie tlak na rast ich cien," uviedla NBS.



Nárast splátok hypoték zatiaľ podľa banky nevedie k zvýšenému riziku ich nesplácania. Podiel zlyhaných úverov na bývanie zostáva na dlhodobých minimách, ku koncu marca bol na úrovni 1,1 %.



"Portfólio hypoték postupne prechádza zvyšovaním splátok. Do konca roka 2023 zvýšením úrokovej sadzby aspoň na úroveň 3 % prešlo 17 % hypotekárneho portfólia. Vo štvrtom štvrťroku 2023, keď už nová úroveň úrokovej sadzby bežne prevyšovala 4 %, bol priemerný nárast splátky vo výške 81 eur, čo neprevyšuje predchádzajúce očakávania," doplnila NBS.