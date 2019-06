Národná banka Slovenska:Banky budú musieť zvýšiť proticyklické rezervy

Podľa člena Bankovej rady NBS zodpovedného za dohľad nad finančným sektorom Vladimíra Dvořáčka pretrvávajú v slovenskom finančnom sektore cyklické riziká.

Bratislava 11. júna (TASR) – Slovenské banky budú musieť počas nasledujúceho roka zvýšiť svoje proticyklické kapitálové rezervy. Banková rada Národnej banky Slovenska (NBS) v utorok rozhodla zvýšiť takzvaný proticyklický kapitálový vankúš vo finančnom sektore zo súčasných 1,5 % na 2 %. "Hlavný zámer tohto rozhodnutia je posilniť odolnosť našich bánk a ich schopnosť zvládať krízové situácie a turbulencie," povedal guvernér NBS Peter Kažimír.



"Pre centrálnu banku je kľúčové starať sa o stabilitu finančného trhu. Je našou úlohou, aby sa úverová politika našich bánk nedotkla stability tohto sektora a aby sa klienti, či už sú to firmy, alebo fyzické osoby, nevystavovali riziku nesplácania úverov," povedal Kažimír.



Podľa člena Bankovej rady NBS zodpovedného za dohľad nad finančným sektorom Vladimíra Dvořáčka pretrvávajú v slovenskom finančnom sektore cyklické riziká. "Toto je hlavný dôvod zvýšenia," povedal Dvořáček. Banky podľa neho v súčasnosti dobrovoľne držia pomerne vysoké finančné rezervy, tieto peniaze je však možné použiť napríklad na vyplatenie dividend.



Opatrenie by malo okrem iného spomaliť rast zadlženia Slovákov, ktoré medziročne poskočilo o 9,6 %. Spolu s firmami vzrástlo zadlženie podnikov a obyvateľov na Slovensku o osem percent. "Tento rast pokladáme stále za nadmerný," povedal Dvořáček.



Rozhodnutie o zvýšení finančných rezerv bánk je zatiaľ predbežné a musí ho ešte schváliť Európska centrálna banka. Opatrenie bude účinné až od začiatku augusta 2020. "To znamená, že banky budú mať dostatok času, aby sa prispôsobili tejto novej úrovni požadovaného kapitálu," dodal Dvořáček.