Národná banka: Štruktúra vkladov v bankách sa začína meniť, klesajú

Bratislava 9. apríla (TASR) - V uplynulých mesiacoch nastali v štruktúre vkladov v slovenských bankách viaceré výrazné zmeny. Tieto zmeny sú dôležité aj z hľadiska štruktúry a stability zdrojov ich financovania. V aktuálnom komentári na to upozornila Národná banka Slovenska (NBS).



Vklady obyvateľstva sa v januári medziročne znížili o 1,3 %, Slovensko tak zaznamenalo pokles ako jediná krajina v eurozóne. "Hlavným faktorom je zníženie objemu bežných účtov v období od júla do novembra 2022. Hoci termínované vklady začali po dlhom období poklesu približne v rovnakom období rásť, tento rast bol zatiaľ pomerne mierny a nedokázal plne vykompenzovať zníženie na bežných účtoch," priblížila centrálna banka. Za nepriaznivým vývojom vkladov môže byť podľa nej potreba pokryť rastúce výdavky na bežnú spotrebu, prípadne celkové zhoršovanie finančnej situácie.



Na druhej strane, trendy na strane domácností podľa NBS do veľkej miery kompenzujú vklady podnikov. Výraznejšie začali rásť najmä ich termínované vklady. "Nejde len o nové vklady, ale najmä v januári 2023 bol za rastom termínovaných vkladov aj presun z bežných účtov. Hlavným faktorom je pomerne strmý nárast úrokových sadzieb na termínované vklady podnikov," vysvetlila. Miera konkurencie medzi bankami je tak zrejme v segmente podnikov aktuálne vyššia ako v prípade domácností.



NBS vyzdvihla, že nahradenie stagnujúcich vkladov domácností prostredníctvom vkladov podnikov znižuje riziko vyššej závislosti na medzibankovom trhu alebo na financovaní od centrálnej banky. "To je možné vnímať pozitívne, keďže slovenské banky historicky nemajú s výrazným podielom takéhoto typu financovania skúsenosť. Na druhej strane, vklady podnikov sú v porovnaní s vkladmi domácností menej stabilné a aj mierne drahšie," zhodnotila.



Negatívne trendy v oblasti zhoršovania situácie na strane stabilných zdrojov, ktorým bankový sektor čelil v roku 2022, zmiernila podľa centrálnej banky aj výraznejšia aktivita bánk pri emitovaní krytých dlhopisov a výrazné spomalenie rastu retailových úverov.