Národná banka upozorňuje na činnosť CEE Real Estate Group

Bratislava 11. marca (TASR) - Národná banka Slovenska (NBS) upozorňuje na aktivity spoločnosti CEE Real Estate Group so sídlom v Bratislave v súvislosti s projektom Šírava Park. Tejto spoločnosti nebolo udelené povolenie, ktoré by ju oprávňovalo na činnosť, ktorá patrí do pôsobnosti NBS.



Národná banka vykonáva dohľad nad subjektmi finančného trhu v oblasti bankovníctva, kapitálového trhu, poisťovníctva a dôchodkového sporenia. Okrem monitorovania rizík na finančnom trhu dozerá aj na ochranu spotrebiteľa na finančnom trhu. NBS dlhodobo upozorňuje klientov, aby si v prípade záujmu o investovanie na finančných trhoch dôkladne zvážili, s ktorým subjektom vstúpia do zmluvného vzťahu a oprávnenie jednotlivých subjektov si preverovali na internetovej stránke národnej banky. "NBS odporúča dôkladne zvážiť všetky riziká, ktoré súvisia s danou investíciou, vrátane vlastných finančných možností, investičných preferencií a schopnosti zvládať prípadné straty," uviedlo oddelenie komunikácie NBS.



Pri Zemplínskej šírave má na ploche približne 12 hektárov vzniknúť rekreačný komplex. Zmenšená verzia projektu pri obci Klokočov v okrese Michalovce s celkovými predpokladanými nákladmi vo výške šesť miliónov eur má byť verejnosti prístupná počas najbližšej letnej sezóny. Na vybudovanie plážového komplexu plánuje spoločnosť investovať tri milióny eur, druhú polovicu celkových investícií vyčlenil investor na výstavbu prvej etapy Glampingu. Spoločnosť nevylúčila, že v prípade záujmu by sa mohla zrealizovať aj výstavba apartmánov. Denník Sme aj Denník N ešte koncom vlaňajška upozornili na to, že investor láka bežných ľudí na 25 % výnos z dividend.