Národná banka zhoršila prognózu,ekonomika pravdepodobne prepadne o 9 %

Bratislava 29. apríla (TASR) - Prepad slovenskej ekonomiky v tomto roku dosiahne 5,8 až 13,5 %. Najpravdepodobnejší je pokles okolo 9 %. Deficit verejných financií bude medzi 6,9 a 10,3 % hrubého domáceho produktu (HDP), verejný dlh narastie na 57 až 64 % HDP. Na pracovnom trhu by mohlo vplyvom recesie ubudnúť 46.000 až 100.000 pracovných miest. Predpokladá to Národná banka Slovenska (NBS), ktorá na základe nových informácií v čase koronakrízy zhoršila svoje scenáre vývoja ekonomiky z marca.



"Máme lepšiu predstavu o tom, čo sa okolo nás, ale aj u nás deje," zhodnotil guvernér NBS Peter Kažimír. Z novej prognózy na jednej strane vyplýva zhoršenie ekonomického vývoja, na druhej strane sú však optimistickejšie očakávania na trhu práce. "Je to preto, lebo v tomto medziobdobí vláda prijala opatrenia špeciálne adresované na trh práce, ktoré majú presvedčiť našich zamestnávateľov, aby prepúšťali čo najmenej zamestnancov," vysvetlil s tým, že tieto opatrenia môžu podľa odhadov NBS zachrániť 50.000 pracovných miest.



Centrálna banka ďalej predpokladá, že nominálne aj reálne mzdy poklesnú v tomto roku pri strednom scenári asi o tri percentá. "Inflácia bude podľa nás takisto klesať," doplnil Kažimír.



V kontexte verejných financií NBS odhaduje, že pri najpravdepodobnejšom scenári poklesu ekonomiky bude deficit atakovať úroveň 10 % a úroveň verejného dlhu bude okolo 60 %. "Tie dôvody sú úplne logické, pri takomto vývoji má štát menšie príjmy a samozrejme bude mať väčšie výdavky," dodal guvernér.



Podľa aktualizovanej predikcie NBS pokles domácej aj svetovej ekonomiky dosiahne svoje dno v 2. kvartáli. Nasledovať by malo dynamické oživenie v tvare písmena “V”. Po prepade v tomto roku očakáva NBS rast slovenskej ekonomiky v budúcom roku o 7,2 až 8,3 %.



"Aj tu sa však veci menia. Pretože čím dlhšie sme v karanténe, tým niektorí z nás viac priberáme a to isté sa deje aj s našim chudým vysokým písmenom V," ilustroval Kažimír. Oživenie tak podľa neho môže zmeniť tvar na písmeno U, alebo "lenivé a asymetrické" V. K tejto téme sa chce NBS vrátiť pri júnovej predikcii.



Kažimír zároveň upozornil, že v prvom kvartáli tohto roka banky na Slovensku zaznamenali pokles zisku o takmer 50 %. "Prognózujeme, že pri terajšom nízkom príjme by to mohlo skončiť tak, že v tomto roku by možno iba tri banky skončili v zisku," vyčíslil.



Guvernér ďalej informoval, že vzhľadom na vývoj ziskovosti na celom finančnom trhu sa NBS rozhodla, že príspevky, ktoré platia subjekty na finančnom trhu, v druhom polroku zruší. "To znamená, znížime príspevky na celkovú úroveň 50 %," dodal Kažimír.