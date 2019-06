Národná banka znížila predpoklad rastu HDP v roku 2019 na 3,3 percenta

Podľa NBS má Slovensko za predchádzajúce obdobie pozitívne tvrdé dáta, riziká, ktoré sú prítomné mimo Slovenska sa však zvýšili.

Bratislava 11. júna (TASR) - Rast slovenskej ekonomiky má v tomto roku dosiahnuť 3,3 %. Vyplýva to z najnovšej strednodobej predikcie Národnej banky Slovenska (NBS), ktorá na rok 2019 zhoršila oproti predchádzajúcej predikcii odhad rastu hrubého domáceho produktu (HDP) o 0,2 percentuálneho bodu.



"Slovenská ekonomika bude v tomto aj v budúcom roku rásť o niečo pomalšie, ako sme predpokladali," povedal nový guvernér NBS Peter Kažimír. Okrem spomalenia odhadu rastu v roku 2019 sa podľa guvernéra zníži rast HDP rovnako o 0,2 percentuálneho bodu aj v roku 2020. V rok 2021 predpokladá NBS rast HDP na úrovni 2,8 %, čo je rovnaký údaj ako v ostatnej strednodobej predikcii.







Podľa NBS má Slovensko za predchádzajúce obdobie pozitívne tvrdé dáta, riziká, ktoré sú prítomné mimo Slovenska sa však zvýšili. "Je to brexit, ktorý sa mal vyriešiť v marci tohto roku, je tu problematika rastúcich animozít svetového obchodu," spresnil Kažimír. Pozitívny je, naopak, doterajší vývoj trhu práce. Zamestnanosť by mala podľa predikcie vzrásť v tomto roku o 1,2 %, v budúcom roku o 0,6 % a na rok 2021 predpokladá NBS ďalší rast zamestnanosti o 0,5 %. "Táto dynamika rastu zamestnanosti sa bude spomaľovať z dôvodu nedostatku pracovných síl a pre starnutie populácie," dodal Kažimír.







Nominálna mzda by mala rásť v roku 2019 o 6,7 %, v budúcom roku o 6,1 % a v roku 2021 o 5,5 %. Reálna mzda by potom mala vzrásť v tomto roku o štyri percentá, v nasledujúcich rokoch o 3,5 a 3,2 %. Inflácia by sa mala počas nasledujúcich troch rokov pohybovať okolo 2,5 %.







Podľa viceguvernéra NBS Ľudovíta Ódora by sa mal deficit verejných financií v roku 2019 dostať na úroveň 0,7 % HDP. Podľa NBS sa deficit v budúcom roku aj v roku 2021 má zvýšiť na 0,8 % HDP.