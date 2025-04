Národná diaľničná spoločnosť opraví odvodnenie na moste Podtureň na D1

Liptovský Mikuláš 23. apríla (TASR) - NDS opraví odvodnenie na moste Podtureň na D1 za Liptovským Mikulášom, s opravami začnú posledný aprílový víkend (26. 4.). TASR o tom informovali z oddelenia mediálnej komunikácie Národnej diaľničnej spoločnosti (NDS).



Most Podtureň sa nachádza na diaľnici D1 za Liptovským Mikulášom v smere na Poprad. „Minulý rok bola oprava realizovaná na pravom moste, tento rok sa stavebné práce presunú na ľavý most a potrvajú necelé tri mesiace, do polovice júla. Oprava odvodnenia má dopomôcť k bezpečnejšej a plynulejšej jazde na tomto úseku,“ spresnili z NDS.



Ďalej dodali, že organizácia dopravy bude v tomto úseku bez väčších komplikácií. Bude vedená obojsmerne v pravom jazdnom páse. Oprava odvodňovacieho systému na moste Podtureň sa realizuje z dôvodu vylepšenia technického stavu.