Národná diaľničná spoločnosť plánuje opraviť obchvat Svidníka

Svidník 29. apríla (TASR) - Národná diaľničná spoločnosť (NDS) tento rok zaradila do svojho plánu opráv aj päťkilometrový rýchlostný obchvat Svidníka. Pôjde o opravu vozovky, vďaka čomu sa podľa nej výrazne zlepší stav obchvatu. K oprave by mohlo dôjsť na jeseň tohto roka. TASR o tom informovali z mediálnej komunikácie NDS.



„Ťah R4 pri Svidníku má zhruba 15 rokov a vozovka si vyžaduje obnovu. Na viacerých miestach sa vyznačuje nedokonalosťami. Výmena asfaltového koberca výrazne zvýši komfort motoristov využívajúcich tento úsek,“ povedal podpredseda predstavenstva a prevádzkový riaditeľ NDS Rastislav Droppa.



Vzhľadom na to, že obchádzková trasa počas opravy svidníckej R4 povedie priamo cez mesto po ceste I/21, nedôjde k úplnej uzávere celého obchvatu v oboch smeroch v jednom čase.



„Chceme ubezpečiť Svidníčanov, že hľadáme najlepšiu možnú alternatívu, ako počas nevyhnutných opráv nezahltiť mesto tranzitnou dopravou. Netreba však zabúdať, že sú to práve obyvatelia Svidníka, pre ktorých bude bezpečnejšia a komfortnejšia diaľnica najväčším prínosom,“ doplnil Droppa s tým, že o konkrétnom termíne aj o podrobnostiach opravy budú diaľničiari včas informovať.