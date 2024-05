Národná diaľničná spoločnosť pokračuje s opravou vozovky na D1

Trnava 3. mája (TASR) - Národná diaľničná spoločnosť (NDS) pokračuje s opravou vozovky na diaľnici D1 na úseku Trnava - Horná Streda. Rekonštrukčné práce v celkovej dĺžke takmer 10 kilometrov budú realizované v štyroch etapách, upozornila NDS.



Prvá etapa sa začne v pondelok 6. mája o 10.00 h a potrvá do 11. mája do 20.00 h. Druhá etapa potrvá od 13. mája od 10.00 h do 16. mája do 6.00 h. Začiatok tretej etapy je naplánovaný na 14. mája od 6.00 h do 18. mája do 20.00 h. Štvrtá etapa sa začne 20. mája o 10.00 h, práce potrvajú do 25. mája do 20.00 h.



Oprava vozovky bude pozostávať z odfrézovania pôvodnej vozovky a následnej pokládky nových asfaltových vrstiev. Počas rekonštrukčných prác bude doprava vedená vo voľných jazdných pruhoch.



NDS apeluje na motoristov, aby dodržiavali obmedzenia súvisiace s opravnými prácami, a to najmä rešpektovanie rýchlostných limitov.