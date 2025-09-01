< sekcia Ekonomika
Národná diaľničná spoločnosť pokračuje v opravách D1 pri Trenčíne
Práce potrvajú približne do konca tohto pracovného týždňa. Doprava bude počas prác vedená vo voľných jazdných pruhoch diaľnice.
Autor TASR
Trenčín 1. septembra (TASR) - Národná diaľničná spoločnosť (NDS) pokračuje v opravách diaľnice D1 pri Trenčíne. V kilometri 129,000 - 129,500 v smere na Žilinu vymenia asfaltový koberec. Informovali o tom z mediálnej komunikácie NDS.
„Diaľničiari len pred niekoľkými dňami ukončili už v poradí druhú tohtoročnú opravu vozovky diaľnice D1 v okolí Trenčína. Aktuálne sa spúšťajú práce na oprave ďalšej časti diaľnice - na polkilometrovom úseku pri Trenčíne v smere na Žilinu,“ informuje NDS s tým, že vymení asfaltový koberec pomalého a odbočovacieho pruhu v pravom jazdnom páse.
Práce potrvajú približne do konca tohto pracovného týždňa. Doprava bude počas prác vedená vo voľných jazdných pruhoch diaľnice.
„Diaľničiari len pred niekoľkými dňami ukončili už v poradí druhú tohtoročnú opravu vozovky diaľnice D1 v okolí Trenčína. Aktuálne sa spúšťajú práce na oprave ďalšej časti diaľnice - na polkilometrovom úseku pri Trenčíne v smere na Žilinu,“ informuje NDS s tým, že vymení asfaltový koberec pomalého a odbočovacieho pruhu v pravom jazdnom páse.
Práce potrvajú približne do konca tohto pracovného týždňa. Doprava bude počas prác vedená vo voľných jazdných pruhoch diaľnice.