< sekcia Ekonomika
Národná diaľničná spoločnosť vyčistila vozovky diaľnic od nečistôt
V jarných mesiacoch zároveň pozdĺž diaľnic a na odpočívadlách pokosili doposiaľ skoro 2,5 milióna m2 porastov.
Autor TASR
Bratislava 13. júna (TASR) - Národná diaľničná spoločnosť (NDS) v rámci jarnej údržby od apríla doteraz vyčistila viac ako šesť miliónov štvorcových metrov (m2) vozoviek diaľnic. Po zimnom období a posype, ktorý zanechal drobné nečistoty, je to jedna z prvých jarných činností nielen v tuneloch, ale aj na samotných diaľniciach. Informovali o tom z odboru mediálnej komunikácie NDS.
„Zima dá diaľniciam zakaždým zabrať,“ povedal podpredseda predstavenstva a prevádzkový riaditeľ NDS Rastislav Droppa. Za poslednú zimnú sezónu minuli vyše 30.000 ton posypového materiálu, po ktorom na diaľniciach aj v tuneloch zostávajú drobné nečistoty. „Preto každoročne začíname jarnú údržbu čistením či už tunelov alebo vozoviek, aby mohli motoristi v maximálnom pohodlí a bezpečí využívať diaľnice aj po zime,“ vysvetlil Droppa.
V jarných mesiacoch zároveň pozdĺž diaľnic a na odpočívadlách pokosili doposiaľ skoro 2,5 milióna m2 porastov. Čistili aj odvodňovací systém, kanalizáciu a tisíce dopravných značiek či protihlukové steny. Okrem údržby diaľničných tunelov čistili aj odstavné plochy, odstránili nečistoty a odpad priamo z diaľnic.
O čistotu ciest aj ostatných súčastí diaľnic sa stará viac než 1200 diaľničiarov na celom Slovensku. K dispozícii majú napríklad 157 kosačiek, 28 traktorových nosičov alebo 23 mechanizmov na čistenie vozoviek.
„Apelujeme na motoristov, aby spozorneli, keď vidia akékoľvek práce na cestách a neohrozovali našich kolegov na zdraví či na živote. Alfou a omegou je rešpektovanie pravidiel cestnej premávky, najmä dodržiavanie rýchlosti počas uzáver diaľničných pruhov,“ dodal Droppa.
„Zima dá diaľniciam zakaždým zabrať,“ povedal podpredseda predstavenstva a prevádzkový riaditeľ NDS Rastislav Droppa. Za poslednú zimnú sezónu minuli vyše 30.000 ton posypového materiálu, po ktorom na diaľniciach aj v tuneloch zostávajú drobné nečistoty. „Preto každoročne začíname jarnú údržbu čistením či už tunelov alebo vozoviek, aby mohli motoristi v maximálnom pohodlí a bezpečí využívať diaľnice aj po zime,“ vysvetlil Droppa.
V jarných mesiacoch zároveň pozdĺž diaľnic a na odpočívadlách pokosili doposiaľ skoro 2,5 milióna m2 porastov. Čistili aj odvodňovací systém, kanalizáciu a tisíce dopravných značiek či protihlukové steny. Okrem údržby diaľničných tunelov čistili aj odstavné plochy, odstránili nečistoty a odpad priamo z diaľnic.
O čistotu ciest aj ostatných súčastí diaľnic sa stará viac než 1200 diaľničiarov na celom Slovensku. K dispozícii majú napríklad 157 kosačiek, 28 traktorových nosičov alebo 23 mechanizmov na čistenie vozoviek.
„Apelujeme na motoristov, aby spozorneli, keď vidia akékoľvek práce na cestách a neohrozovali našich kolegov na zdraví či na živote. Alfou a omegou je rešpektovanie pravidiel cestnej premávky, najmä dodržiavanie rýchlosti počas uzáver diaľničných pruhov,“ dodal Droppa.