< sekcia Ekonomika
Národná dopravná autorita pokračuje pod ministerstvom dopravy
Jednotný lístok má byť v polovici roka.
Autor TASR
Bratislava 2. januára (TASR) - Národná dopravná autorita (NADA), ktorá do konca roka 2025 pôsobila ako samostatný subjekt, sa neruší a organizačne sa začleňuje pod Ministerstvo dopravy (MD) SR. Pre TASR to v piatok potvrdil odbor komunikácie ministerstva dopravy v súvislosti s novelou zákona o verejnej osobnej doprave (VOD), ktorá je účinná od 1. januára 2026.
NADA bude naďalej pokračovať v plnení svojich úloh v oblasti verejnej osobnej dopravy, tak ako doteraz. „Táto organizačná zmena nebude mať vplyv ani na zavádzanie jednotného cestovného lístka, pri ktorom stále platí, že by sa do prevádzky mal spustiť na konci prvého polroka 2026,“ uviedlo ministerstvo dopravy.
Riaditeľ Inštitútu pre dopravu a hospodárstvo (IDH) Ondrej Matej sa pre TASR vyjadril, že vznik NADA bol opodstatnený. „Navyše za zákon hlasovali aj viacerí súčasní koaliční poslanci. Zrušenie NADA a prenos jej kompetencií na ministerstvo dopravy vnímam ako krok späť,“ zareagoval na túto zmenu Matej. „Nenaplnia sa tým ciele integrovaných dopravných systémov v piatich prirodzených regiónoch a ani jednotný cestovný lístok,“ dodal odborník.
Pôsobnosť NADA podľa novely zákona o VOD od začiatku tohto roka prešla na ministerstvo dopravy. Konanie, ktoré začala a nebolo právoplatne skončené do 31. decembra 2025, dokončí ministerstvo dopravy. Funkcia generálneho riaditeľa NADA a Rada objednávateľov zanikli k 1. januáru 2026.
Ministerstvo dopravy prostredníctvom funkčne nezávislého organizačného útvaru plní funkciu NADA v súvislosti s národným plánom dopravnej obslužnosti, v oblasti riadenia rozvoja a realizácie integrovaného dopravného systému a v súvislosti s koordináciou pravidelnej dopravy.
NADA je na účely plnenia svojich úloh oprávnená požadovať od objednávateľov verejnej dopravy informácie a súčinnosť a objednávatelia sú povinní ich bezodplatne poskytnúť.
„Novela zákona o verejnej osobnej doprave stanovuje minimálne štandardy na autobusové stanice či postup pri zriaďovaní autobusových zastávok. Tiež zjednodušuje povoľovací proces pri vzniku nových autobusových liniek,“ priblížilo ministerstvo dopravy.
Zároveň očakáva, že vďaka týmto novinkám sa zvýši komfort cestujúcich či zníži administratívna záťaž pre orgány verejnej správy vrátane samospráv. „Nateraz neevidujeme žiadne negatíva spojené s uplatňovaním zákona. Zákon a vyhlášku dolaďujeme, ale zo strany dotknutých subjektov je vnímaný pozitívne,“ dodalo pre TASR ministerstvo.
NADA bude naďalej pokračovať v plnení svojich úloh v oblasti verejnej osobnej dopravy, tak ako doteraz. „Táto organizačná zmena nebude mať vplyv ani na zavádzanie jednotného cestovného lístka, pri ktorom stále platí, že by sa do prevádzky mal spustiť na konci prvého polroka 2026,“ uviedlo ministerstvo dopravy.
Riaditeľ Inštitútu pre dopravu a hospodárstvo (IDH) Ondrej Matej sa pre TASR vyjadril, že vznik NADA bol opodstatnený. „Navyše za zákon hlasovali aj viacerí súčasní koaliční poslanci. Zrušenie NADA a prenos jej kompetencií na ministerstvo dopravy vnímam ako krok späť,“ zareagoval na túto zmenu Matej. „Nenaplnia sa tým ciele integrovaných dopravných systémov v piatich prirodzených regiónoch a ani jednotný cestovný lístok,“ dodal odborník.
Pôsobnosť NADA podľa novely zákona o VOD od začiatku tohto roka prešla na ministerstvo dopravy. Konanie, ktoré začala a nebolo právoplatne skončené do 31. decembra 2025, dokončí ministerstvo dopravy. Funkcia generálneho riaditeľa NADA a Rada objednávateľov zanikli k 1. januáru 2026.
Ministerstvo dopravy prostredníctvom funkčne nezávislého organizačného útvaru plní funkciu NADA v súvislosti s národným plánom dopravnej obslužnosti, v oblasti riadenia rozvoja a realizácie integrovaného dopravného systému a v súvislosti s koordináciou pravidelnej dopravy.
NADA je na účely plnenia svojich úloh oprávnená požadovať od objednávateľov verejnej dopravy informácie a súčinnosť a objednávatelia sú povinní ich bezodplatne poskytnúť.
„Novela zákona o verejnej osobnej doprave stanovuje minimálne štandardy na autobusové stanice či postup pri zriaďovaní autobusových zastávok. Tiež zjednodušuje povoľovací proces pri vzniku nových autobusových liniek,“ priblížilo ministerstvo dopravy.
Zároveň očakáva, že vďaka týmto novinkám sa zvýši komfort cestujúcich či zníži administratívna záťaž pre orgány verejnej správy vrátane samospráv. „Nateraz neevidujeme žiadne negatíva spojené s uplatňovaním zákona. Zákon a vyhlášku dolaďujeme, ale zo strany dotknutých subjektov je vnímaný pozitívne,“ dodalo pre TASR ministerstvo.