Národná rada odmietla návrh SaS na skrátenie odpisovania budov

Bratislava 24. septembra (TASR) - Odpisovanie väčšiny budov podnikateľmi sa neskráti z doterajších 40 na 28 rokov. Poslanci Národnej rady (NR) SR neposunuli v utorok do druhého čítania návrh novely zákona o dani z príjmov, ktorý predložil opozičný poslanec Marián Viskupič (SaS).



"Cieľom predloženého návrhu je skrátiť dobu odpisovania pri rovnomernom odpisovaní hmotného majetku zaradeného do 6. odpisovej skupiny zo 40 rokov na 28 rokov. Od uvedenej zmeny možno očakávať zvýšenie investícií do hmotného majetku, čo by následne prinieslo vyššie príjmy štátnemu rozpočtu," vysvetlil predkladateľ v dôvodovej správe.



Investície do budov by sa takýmto spôsobom stali podľa Viskupiča pre podnikateľov návratnejšie, a teda aj finančne atraktívnejšie. "V prípade mnohých budov používaných na podnikateľské účely sa hovorí o nahromadenom investičnom dlhu. Naštartovanie investícií do budov bude mať pozitívny vplyv na stavebný sektor a s rastom stavebného sektora možno očakávať aj vyššie príjmy do štátneho rozpočtu," argumentoval poslanec. Pripustil, že na začiatku by mala táto zmena negatívny vplyv na rozpočet, tento výpadok by však bol podľa neho neskôr kompenzovaný vyššími príjmami.