Odpis nedobytnej pohľadávky a by mohol byť rýchlejší

Bratislava 28. augusta (TASR) - Odpis nedobytnej pohľadávky a jej príslušenstva zahrnutého do zdaniteľných príjmov by mohol byť rýchlejší. Vyplýva to z návrhu novely zákona o dani z príjmov, ktorý na rokovanie Národnej rady (NR) SR predložili opoziční poslanci Michal Truban, Ivan Štefunko a Darina Luščíková (všetci PS). Návrh zákona podľa nich reflektuje na problém so splatnosťami pohľadávok, ktorý sa v posledných rokoch v období vyššej inflácie a nárastu úrokových sadzieb naďalej prehlbuje. Účinnosť predkladanej novely zákona sa navrhuje od 1. januára 2025.



"Cieľom návrhu zákona je zaviesť možnosť rýchlejšieho odpisu nedobytnej pohľadávky a jej príslušenstva zahrnutého do zdaniteľných príjmov, a tým aspoň čiastočne zmierniť negatívne dosahy na subjekty, ktoré sa dostali do tejto situácie bez vlastného zavinenia. Je potrebné však zdôrazňovať a podporovať aj ďalšie opatrenia, medzi ktoré patrí napríklad požadovanie zálohových platieb, overovanie bonity, úverové poistenie či bankové záruky," priblížili predkladatelia návrhu novely.



Poznamenali, že v súčasnosti tvorba opravnej položky, pri ktorej je riziko, že ju dlžník úplne alebo čiastočne nezaplatí a bola v minulosti zahrnutá do zdaniteľných príjmov, je možná po 360 dňoch po splatnosti do výšky 20 % nesplatenej hodnoty pohľadávky, po 720 dňoch do výšky 50 % a až po 1080 dňoch je možné celú hodnotu pohľadávky zahrnúť do výdavkov.



"Úprava znenia zákona spočíva v rozšírení zahrnutia opravných položiek k pohľadávkam, pri ktorých je riziko, že nebudú zaplatené, a opravných položiek bánk k pohľadávkam z úverov pri ich zahrnutí do daňových výdavkov. Daňové subjekty si budú môcť takúto nedobytnú pohľadávku celú zahrnúť do výdavkov už po 720 dňoch po splatnosti. Tvorba opravnej položky k pohľadávkam sa uzná za daňový výdavok až do výšky 50 % jej menovitej hodnoty, ak od splatnosti pohľadávky uplynula doba dlhšia ako 360 dní, respektíve až do výšky 100 % po 720 dňoch," dodali v dôvodovej správe k novele poslanci NR SR.