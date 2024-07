Národná sieť: Asi tretina miestnych akčných skupín nebude podporená

Bratislava 22. júla (TASR) - Národná sieť (NS) miestnych akčných skupín (MAS) Slovenskej republiky vyjadruje zásadný nesúhlas s plánmi Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka (MPRV) SR, ktoré sa chystá v súčasnom programovom období podporiť len 65 MAS. To predstavuje výrazné zníženie oproti predchádzajúcemu obdobiu 2014 až 2022, v ktorom bolo podporených 107 MAS. Uviedol to Štefan Škultéty, predseda NS MAS SR.



Kľúčový problém podľa neho spočíva v tom, že rezort doteraz nezverejnil kritériá, podľa ktorých bude vyberať regióny, ktoré získajú podporu. Slovensko podľa nariadenia EÚ malo výber uskutočniť do 24. novembra 2023, no tento proces sa stále nezačal, čo spôsobuje ďalšie oneskorenia a problémy.



Redukcia počtu MAS a pokrytia vidieckej populácie z 2,8 milióna na dva milióny obyvateľov je podľa jeho slov známa už od roku 2021. Tomuto kroku nepredchádzala žiadna verejná a odborná diskusia, neexistuje žiadna analýza, na základe ktorej by sa rezort dopracoval k tomuto číslu. S tým súvisí aj dramaticky nižší počet zapojených obcí, čo spôsobí len ďalšiu stagnáciu slovenského vidieka.



Zároveň treba podľa neho pripomenúť, že malé obce, ktoré nebudú súčasťou územia MAS, stratia takmer akúkoľvek možnosť uchádzať sa o finančnú podporu z fondov EÚ. NS MAS SR od začiatku nesúhlasila s týmto návrhom a pravidelne apeluje na ministerstvo, aby zvýšilo počet podporených MAS aj rozsah pokrytia.



Nižší počet MAS podľa Škultétyho ohrozuje plynulý rozvoj vidieckych území a predstavuje mrhanie investíciami z EÚ a zo štátneho rozpočtu, ktoré boli vynaložené na doterajšiu podporu MAS.



NS MAS SR zdôrazňuje, že podpora rozvoja vidieka by nemala byť súťažou, ale mala by byť systémová a dostupná pre všetky vidiecke regióny a MAS, ktoré splnia stanovené podmienky. NS MAS SR preto žiada MPRV o diskusiu na túto tému, keďže napriek bilaterálnemu stretnutiu a doterajším krokom NS MAS SR rezort pôdohospodárstva trvá na svojom pláne podporiť len 65 MAS, argumentujúc limitovanou alokáciou finančných prostriedkov.



Predseda NS MAS SR dodal, že to bude mať negatívny dosah najmä na malé obce a rovnako aj na malých podnikateľov a občianske organizácie pôsobiace na vidieku, ktoré prídu o potrebné zdroje na rozvoj.



MAS sú združenia samospráv, podnikateľov, občianskych organizácií a ďalších aktívnych ľudí, ktoré pôsobia vo vidieckych regiónoch po celom Slovensku. NS MAR SR vznikla v roku 2011 a v súčasnosti združuje 72 zo 107 MAS na Slovensku.