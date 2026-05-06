Národná stratégia výskumu, vývoja a inovácií pozostáva z 19 opatrení
Koordináciu plnenia opatrení akčného plánu zabezpečí Výskumná a inovačná autorita na Úrade podpredsedu vlády SR pre Plán obnovy a znalostnú ekonomiku.
Autor TASR
Bratislava 6. mája (TASR) - Akčný plán Národnej stratégie výskumu, vývoja a inovácií na roky 2026 - 2028 pozostáva z 19 opatrení. Najväčší dôraz kladie na podporu firemného výskumu a vývoja, rozvoj strategických iniciatív a posilnenie inovačného ekosystému. Vyplýva to z návrhu aktualizácie Národnej stratégie výskumu, vývoja a inovácií 2030, ktorý schválila vláda na stredajšom rokovaní.
„Akčný plán národnej stratégie na roky 2026 - 2028 reaguje na vyvíjajúce sa potreby výskumného a inovačného ekosystému, ako aj na potreby nadviazať na končiaci sa plán obnovy a odolnosti. Reflektuje na skúsenosti s implementáciou akčného plánu národnej stratégie v období rokov 2023 - 2025,“ uviedlo Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže (MŠVVaM) SR, ktoré návrh predložilo.
Priblížilo, že ďalšie opatrenia sa sústreďujú na viaceré oblasti vrátane inštitucionálneho financovania, kvalitnej infraštruktúry, súťažného financovania špičkového výskumu a vývoja, financovania z Európskej únie či podpory talentu. Zameriavajú sa aj na zjednodušenie implementačných procesov a efektívnu koordináciu opatrení.
MŠVVaM pripomenulo, že koordináciu plnenia opatrení akčného plánu zabezpečí Výskumná a inovačná autorita na Úrade podpredsedu vlády SR pre Plán obnovy a znalostnú ekonomiku. „Na účely monitoringu predkladá každý rok vláde SR informáciu o plnení cieľov a opatrení národnej stratégie, a to na základe pravidelných informácií od gestorov opatrení a spolupracujúcich subjektov,“ dodalo.
Národná stratégia výskumu, vývoja a inovácií 2030 je hlavný strategický dokument, ktorý určuje zámery, ciele a priority SR a princípy dobrého riadenia a efektívnosti v oblasti výskumu, vývoja a inovácií. Je záväzným východiskovým dokumentom na prípravu súvisiacich strategických a koncepčných materiálov vednej, technickej a inovačnej politiky štátu.
