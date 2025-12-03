< sekcia Ekonomika
Národné lesnícke centrum bude prijímateľom z mechanizmu obnovy lesov
Národné lesnícke centrum je národná odborná autorita pre oblasť lesného hospodárstva.
Autor TASR
Bratislava 3. decembra (TASR) - Národné lesnícke centrum (NLC), štátna príspevková organizácia Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka (MPRV) SR, bude priamo určeným prijímateľom prostriedkov mechanizmu na podporu obnovy a odolnosti pre budovanie lesov odolných voči zmene klímy. Vyplýva to z návrhu z dielne MPRV, ktorý v stredu schválila vláda.
„Za priamo určeného prijímateľa v rámci Komponentu 5: Adaptácia na zmenu klímy Plánu obnovy a odolnosti Slovenskej republiky, Investície č. 2: Budovanie lesov odolných voči zmene klímy (Building Forests Resilient to Climate Change), ktorého vykonávateľ je MPRV, sa navrhuje určiť NLC v nadväznosti na návrh základných východísk pre zmenu Plánu obnovy a odolnosti SR, ktorý bol vládou vzatý na vedomie 15. januára 2025,“ spresnil agrorezort.
NLC je národná odborná autorita pre oblasť lesného hospodárstva. Komplexne, s celoslovenskou pôsobnosťou zabezpečuje úlohy lesníckeho výskumu, hospodárskej úpravy lesa, zisťovania a monitorovania stavu lesa, lesníckej informatiky, hospodársko-úpravníckeho plánovania, tematického štátneho mapového diela s obsahom lesného hospodárstva, vzdelávania a poradenstva na potreby lesného hospodárstva.
„Za priamo určeného prijímateľa v rámci Komponentu 5: Adaptácia na zmenu klímy Plánu obnovy a odolnosti Slovenskej republiky, Investície č. 2: Budovanie lesov odolných voči zmene klímy (Building Forests Resilient to Climate Change), ktorého vykonávateľ je MPRV, sa navrhuje určiť NLC v nadväznosti na návrh základných východísk pre zmenu Plánu obnovy a odolnosti SR, ktorý bol vládou vzatý na vedomie 15. januára 2025,“ spresnil agrorezort.
NLC je národná odborná autorita pre oblasť lesného hospodárstva. Komplexne, s celoslovenskou pôsobnosťou zabezpečuje úlohy lesníckeho výskumu, hospodárskej úpravy lesa, zisťovania a monitorovania stavu lesa, lesníckej informatiky, hospodársko-úpravníckeho plánovania, tematického štátneho mapového diela s obsahom lesného hospodárstva, vzdelávania a poradenstva na potreby lesného hospodárstva.