Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum vyplatilo 1,2 milióna

Bratislava 28. júla (TASR) - Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum (NPPC) ako administrátor mimoriadnej pomoci pre potravinárov už zaslalo 72 potravinárskym podnikom mimoriadnu pomoc vo výške takmer 1,2 milióna eur. V stredu o tom informovalo Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka (MPRV) SR.



"Producentom potravín tieto prostriedky pomôžu čiastočne vykompenzovať vysoké náklady na energie, palivá a aj suroviny, ktorých ceny rastú na celosvetovej úrovni a premietajú sa do cien potravín. Preto NPPC posiela túto pomoc potravinárom v čo najkratšom možnom čase," zdôraznil rezort.



O mimoriadnu pomoc požiadalo celkovo 440 subjektov, pričom iba šesť nebolo oprávnených na jej čerpanie. Z 90 žiadateľov, ktorých NPPC požiadalo dodatočne o doplnenie údajov, tak doposiaľ urobilo 55.



Základným kritériom na priznanie podpory je preukázateľná výška tržieb subjektu uchádzajúceho sa o podporu za vlastné potravinárske výroby za hodnotené obdobie. Úspešným žiadateľom so skompletizovanými dokladmi NPPC postupne posiela zmluvy. Oprávnenú sumu pomoci im vyplatí po ich podpísaní. Žiadatelia, ktorí dodatočne dopĺňajú vyžiadané údaje, môžu podľa MPRV prostriedky očakávať najneskôr do konca septembra tohto roka.