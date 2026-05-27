Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum vlani riešilo 56 úloh

Na snímke popraskaná a vysušená zemina na poli v Poprade v utorok 28. apríla 2026. Foto: TASR - Michal Svítok

Lužianky 27. mája (TASR) - Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum (NPPC) v roku 2025 realizovalo výskumné, expertné a poradenské aktivity zamerané na udržateľné poľnohospodárstvo, potravinárstvo a rozvoj vidieka. Vyplýva to z hodnotenia činnosti centra za uplynulý rok.

NPPC riešilo spolu 56 kontrahovaných úloh, z toho 14 zameraných na výskum a vývoj, 40 úloh odbornej pomoci a dve špeciálne úlohy. „Celkový objem financovania zo štátneho rozpočtu dosiahol po úpravách viac ako 8,09 milióna eur,“ konštatuje sa v zverejnenej výročnej správe.

Realizovaný výskum sa sústreďoval najmä na ochranu a udržateľné využívanie pôdy a vody, inovácie v rastlinnej a živočíšnej výrobe, kvalitu a bezpečnosť potravín, využitie biomasy a podporu biohospodárstva. Centrum zároveň pripravovalo odborné podklady, koncepcie a legislatívne materiály pre potreby Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR a ďalších subjektov.

NPPC zabezpečovalo aj odborné poradenstvo, školenia, konferencie a ďalšie aktivity zamerané na prenos výsledkov výskumu do praxe. „Centrum si udržalo aj silnú medzinárodnú pozíciu. V roku 2025 participovalo na 15 medzinárodných projektoch a jeho pracovníci pôsobili v 59 medzinárodných vedeckých a odborných organizáciách. Z mimorezortných zdrojov získalo na projekty takmer 2,38 milióna eur,“ uvádza sa vo výročnej správe.

Dôležitou súčasťou činnosti NPPC zostala ochrana genetických zdrojov rastlín a hospodárskych zvierat vrátane koordinácie národných programov a prevádzky Génovej banky semenných kultúr SR. „Pracovníci centra okrem toho v roku 2025 publikovali takmer 694 odborných prác a zaznamenali viac ako 2250 citácií. NPPC naďalej potvrdzuje postavenie kľúčového výskumného pracoviska slovenského pôdohospodárstva a potravinárstva,“ píše sa v správe.
