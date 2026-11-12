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Národnú cenu za kvalitu získali Vodohospodárska výstavba a Úrad vlády
Súťaž organizuje ÚNMS SR v rámci koordinácie štátnej politiky kvality.
Autor TASR
Bratislava 12. novembra (TASR) - Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo (ÚNMS) SR vyhlásil výsledky 23. ročníka súťaže Národná cena Slovenskej republiky za kvalitu a spoločenskú zodpovednosť. Víťazmi súťaže v kategórii Kvalita sú štátny podnik Vodohospodárska výstavba a Úrad vlády SR. Víťazom súťaže v kategórii Spoločenská zodpovednosť je nezisková organizácia Zariadenie sociálnych služieb Slnečný dom. Informovala o tom Andrea Bartová, PR špecialistka ÚNMS.
Ocenenými finalistami v kategórii Kvalita sú Slovenská legálna metrológia, Fakultná nemocnica s poliklinikou Nové Zámky, Podnikovohospodárska fakulta Ekonomickej univerzity v Bratislave so sídlom v Košiciach, Stredná odborná škola dopravná v Bratislave, Zariadenie sociálnych služieb Slnečný dom a Žilinský samosprávny kraj. Ocenenie za zlepšenie výkonnosti organizácie získala spoločnosť Banchem.
Slávnostné podujatie, nad ktorým prevzal záštitu prezident SR Peter Pellegrini, sa uskutočnilo pri príležitosti Svetového dňa kvality za účasti predstaviteľov štátnej správy, samosprávy a podnikateľského sektora. Ocenenia boli slávnostne odovzdané vo štvrtok v Primaciálnom paláci v Bratislave.
Súťaž organizuje ÚNMS SR v rámci koordinácie štátnej politiky kvality. Jej cieľom je oceniť organizácie verejného a súkromného sektora, ktoré dosahujú dobré výsledky v oblasti riadenia kvality, zlepšovania procesov a spoločenskej zodpovednosti. Zapojené organizácie absolvovali hodnotenie podľa medzinárodne uznávaných európskych kritérií a na jeho základe boli určení víťazi, ocenení finalisti a držiteľ ocenenia za zlepšenie výkonnosti organizácie.
Ocenenými finalistami v kategórii Kvalita sú Slovenská legálna metrológia, Fakultná nemocnica s poliklinikou Nové Zámky, Podnikovohospodárska fakulta Ekonomickej univerzity v Bratislave so sídlom v Košiciach, Stredná odborná škola dopravná v Bratislave, Zariadenie sociálnych služieb Slnečný dom a Žilinský samosprávny kraj. Ocenenie za zlepšenie výkonnosti organizácie získala spoločnosť Banchem.
Slávnostné podujatie, nad ktorým prevzal záštitu prezident SR Peter Pellegrini, sa uskutočnilo pri príležitosti Svetového dňa kvality za účasti predstaviteľov štátnej správy, samosprávy a podnikateľského sektora. Ocenenia boli slávnostne odovzdané vo štvrtok v Primaciálnom paláci v Bratislave.
Súťaž organizuje ÚNMS SR v rámci koordinácie štátnej politiky kvality. Jej cieľom je oceniť organizácie verejného a súkromného sektora, ktoré dosahujú dobré výsledky v oblasti riadenia kvality, zlepšovania procesov a spoločenskej zodpovednosti. Zapojené organizácie absolvovali hodnotenie podľa medzinárodne uznávaných európskych kritérií a na jeho základe boli určení víťazi, ocenení finalisti a držiteľ ocenenia za zlepšenie výkonnosti organizácie.