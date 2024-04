Národnú linku na pomoc deťom v ohrození kontaktovalo už 6500 ľudí

Bratislava 30. apríla (TASR) - Od spustenia Národnej linky na pomoc deťom v ohrození VIAC AKO NI(C)K kontaktovalo konzultantov cez čet vyše 6500 ľudí, spolu viac ako 20.000-krát. Prostredníctvom e-mailu to bolo viac ako 170 ľudí. Okrem iného boli častými témami samota, šikana, vzťahy s rodičmi či depresívne stavy. Informovalo o tom v utorok Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny (ÚPSVaR).



Asi v tretine prípadov išlo o osoby do 12 rokov. "Dnešná uponáhľaná doba často nedáva priestor rodičom či učiteľom rozprávať sa s deťmi o ich problémoch, trápeniach a pocitoch a pre to tieto deti vyhľadávajú priestor, ktorý im ponúkajú anonymné linky pomoci. Jedným z cieľov národnej linky je povzbudzovať a podporovať deti k bližšiemu a pevnejšiemu kontaktu s rodičmi a inými blízkymi osobami," uviedol štátny tajomník Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny (MPSVR) SR Peter Pamula.



Generálny riaditeľ a generálny tajomník služobného úradu ÚPSVaR Peter Ormandy priblížil, že začiatkom tohto roka sa prostredníctvom projektu v rámci Programu Slovensko zabezpečilo ďalších viac ako šesť miliónov eur z európskych zdrojov tak, aby mohla táto forma pomoci bez prerušenia pokračovať.



Na linku sa okrem detí môžu obrátiť aj mladí ľudia, ktorí poznajú vo svojom okolí mladého človeka s problémom a chcú mu pomôcť. Rovnako tak môžu národnú linku podľa ÚPSVaR kontaktovať aj dospelí klienti s podnetom k riešeniu prípadu násilia na dieťati.



Národná linka poskytuje poradenstvo, prevenciu a aj krízovú intervenciu online dištančnou formou prostredníctvom četovej a e-mailovej komunikácie. Pomoc poskytuje všetkým klientom bezplatne a v nepretržitej prevádzke. Spustená bola pred tromi rokmi v rámci národného projektu Podpora ochrany detí pred násilím, ktorý bol ukončený koncom minulého roka.