Národný dopravca ZSSK vypravil vlani rekordných asi 580.000 vlakov

Bratislava 2. februára (TASR) - V roku 2022 Železničná spoločnosť Slovensko (ZSSK) vypravila 577.709 vlakov a najazdila približne 37 miliónov kilometrov. Rekordné čísla dosiahla ZSSK aj napriek tomu, že niektoré IC spojenia sa počas vlaňajšieho roka dostali do prevádzky až po zrušení protipandemických opatrení, informovala ZSSK.



ZSSK vlani nasadila 17 zmodernizovaných osobných vozňov z projektov Európskej únie (EÚ), pričom ďalších 16 by spoločnosť mala zaradiť do prevádzky v tomto roku. Obsluhovať budú Košický, Prešovský, Žilinský a Banskobystrický kraj. Celková investícia bola vo výške takmer 32 miliónov eur.



Z projektov EÚ má pribudnúť aj desať nových klimatizovaných vozňov druhej triedy s možnosťou prepravy bicyklov pre regionálnu dopravu. Tých vlani ZSSK zaradila do prevádzky šesť. ZSSK priblížila, že vozne pravdepodobne nasadí v Košickom, Prešovskom, Žilinskom a Banskobystrickom kraji.



Národný dopravca vlani zakúpil aj päť ucelených vlakov, multifunkčný rušeň, električkozubačky na tatranské železnice a ozubnicovú železnicu.



V roku 2022 pokračovala výstavba troch stredísk technicko-hygienickej údržby v Nových Zámkoch, Humennom a vo Zvolene s tým, že finišovať by mala v roku 2023. Podľa ZSSK ide o dôležitú investíciu, od ktorej si spoločnosť sľubuje zvýšenie kvality, čistoty a rýchlosti predpísaných kontrol vlakových súprav.