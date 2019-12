Národný futbalový štadión je právoplatne skolaudovaný

Bratislava 3. decembra (TASR) - Národný futbalový štadión na Tehelnom poli v Bratislave je od utorka právoplatne skolaudovaný. Informovala o tom spoločnosť Národný futbalový štadión (NFŠ), ktorá je investorom projektu.



"Veľmi nás teší, že máme na Slovensku štadión, ktorý je moderný, multifunkčný a zároveň ohľaduplný k životnému prostrediu," povedal v tejto súvislosti predseda Predstavenstva NFŠ Pavel Komorník.



Štadión s kapacitou 22.500 sediacich divákov je postavený plne v súlade s vysokými štandardmi UEFA s komplexne vybaveným zázemím na medzinárodnej úrovni. Od decembra 2018 je na základe predbežného užívania v skúšobnej prevádzke.



Stavba NFŠ sa začala 1. septembra 2016, stavala ho spoločnosť STRABAG Pozemné a inžinierske staviteľstvo, s. r. o., zmluvná cena diela na výstavbu športovej infraštruktúry, ktorú vygenerovala verejná súťaž, bola vo výške 49,81 milióna eur bez DPH (59,77 milióna eur s DPH). NFŠ oznámením vo vestníku Úradu pre verejné obstarávanie (ÚVO) na konci novembra oznámil, že hodnota zákazky stúpla približne o 4,37 milióna eur na 54.107.397 eur bez DPH.



Zvýšenie sa týkalo ceny dodatočných stavebných prác, súvisiacich so vzduchotechnikou, kúrením a chladením a zdravotechnikou, ktoré neboli zahrnuté v pôvodnej zmluve. "Bez týchto doplňujúcich stavebných prác by nebolo možné stavebné dielo dokončiť, respektíve splniť požiadavky na funkčnosť, kompletnosť a bezpečnosť," ozrejmil NFŠ.



Ďalších približne 22,5 milióna eur bez DPH stáli investície do vybavenia štadióna – audiotechniky, kabeláže, vzduchotechniky či elektroinštalácie.



Štát sa zaviazal dostavať a odkúpiť nekomerčnú časť štadióna a NFŠ poskytnúť dotáciu vo výške 27,2 milióna eur. Tá mala byť odrátaná z ceny pri prípadnom odkúpení štadióna.