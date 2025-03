Národný ľudový kongres potvrdil stratégiu Pekingu na rok 2025

Peking 11. marca (TASR) - Čína v utorok zakončila jednu zo svojich najväčších politických udalostí roka, pričom Národný ľudový kongres takmer jednomyseľne schválil výročnú správu o činnosti vlády aj jej rozpočtové plány. TASR o tom informuje na základe správ DPA a AFP.



Národný ľudový kongres je najvyšším čínskym zákonodarným zborom a zvyčajne sa schádza na približne týždeň každú jar spolu s hlavným politickým poradným orgánom krajiny, Čínskou ľudovou politickou poradnou konferenciou. Toto stretnutie je známe ako "dve zasadnutia" a má "precíznu choreografiu", pričom hlasovanie je prísne kontrolované.



Delegáti v utorok takmer jednomyseľne schválili výročné správy vlády, najvyššieho súdu a najvyššieho prokurátora. Dali tiež zelenú rezolúciám o centrálnych a miestnych rozpočtoch, plánoch hospodárskeho rozvoja a novele zákona o zákonodarcoch, pričom len hŕstka hlasov bola proti.



Čína po prvýkrát po desaťročiach zvýši svoj rozpočtový deficit na 4 % hrubého domáceho produktu (HDP) v roku 2025, ktorý poznačil obchodný spor so Spojenými štátmi.



Peking má tiež v úmysle vyčleniť prostriedky na podporu problematického sektora nehnuteľností, poskytnúť bankám kapitál a povzbudiť domácnosti, aby viac míňali. Dúfa, že to pomôže dosiahnuť jeho cieľ hospodárskeho rastu "okolo 5 %".



Okrem toho sa výrazne zvýšia výdavky na obranu, o 7,2 % na približne 1,78 bilióna jüanov (226,12 miliardy eur).



Vláda tiež plánuje posilniť oblasť umelej inteligencie (AI) finančnými prostriedkami a vytvoriť viac vzdelávacích a opatrovateľských služieb, ako aj pracovných príležitostí.



Ambiciózny cieľ hospodárskeho rastu "okolo 5 % " zodpovedá minuloročnému cieľu, ale stále je ďaleko od dvojciferných čísel v predchádzajúcich dekádach.



Čína sa od pandémie ochorenia COVID-19 snaží zrýchliť hospodársky rast, ale jej obrovskú ekonomiku brzdí dlhotrvajúca kríza v sektore nehnuteľností, chronicky nízka spotreba domácností a vysoká nezamestnanosť mladých ľudí.



Peking čelí aj ďalším protivetrom v súvislosti s návratom Donalda Trumpa do Bieleho domu, ktorý už uvalil represívne dovozné clá na celý rad čínskych produktov v rámci hroziacej obchodnej vojny, pričom Peking sa zaviazal, že bude bojovať "až do konca".



Vláda vo výročnej správe sľúbila, že z domáceho dopytu sa stane "hlavný motor a kotva" hospodárskeho rastu. Premiér Li Čchiang na zasadnutí povedal tiež, že Čína zvýši svoj fiškálny deficit o jeden percentuálny bod na najvyššiu úroveň za viac ako desať rokov, aby podporila ekonomiku.



(1 EUR = 7,8718 CNY)