Národný program kvality do 2026 nadviaže na predchádzajúce programy

Bratislava 8. decembra (TASR) - Národný program kvality (NPK) SR na roky 2022 až 2026 nadviaže na výsledky predchádzajúcich programov. Uviedol to Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo (ÚNMS) SR v návrhu dokumentu, ktorý v stredu schválila vláda.



"V nastávajúcom päťročnom období NPK SR nadviaže na dosiahnuté výsledky predchádzajúcich národných programov kvality a naďalej bude podporovať zlepšovanie kvality produktov a služieb zlepšovaním riadenia organizácií pôsobiacich vo verejnej správe a súkromnom sektore, a to prostredníctvom implementácie manažérstva kvality, rozvojom spoločenskej zodpovednosti, oceňovaním tých najlepších organizácií so zameraním na udržateľný rozvoj a konkurencieschopnosť," spresnil ÚNMSR.



Vláda schválila prvý NPK SR v roku 2003, čím potvrdila záujem podporovať rast efektívnosti, výkonnosti a kvality poskytovaných služieb organizácií v súkromnom a verejnom sektore. Podpora rozvoja kvality bola v nasledujúcom období potvrdená schválením NPK SR na roky 2009 až 2012, 2013 až 2016 a 2017 až 2021.



NPK SR predstavuje národný strategický dokument vlády SR, ktorý vytyčuje základné smery zlepšovania kvality v organizáciách verejného aj súkromného sektora. ÚNMS SR pri tvorbe vychádzal z koncepčných a metodických dokumentov z oblasti manažérstva kvality a podnetov zainteresovaných rezortov a inštitúcií.