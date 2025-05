Národný projekt má zefektívniť systém potravinovej pomoci

Bratislava 26. mája (TASR) - V šiestich slovenských mestách sa ešte do konca mája a počas júna uskutočnia informačné dni k národnému projektu REDIPOM, ktorý má zefektívniť systém potravinovej pomoci. Ide o stretnutia zástupcov Úradu splnomocnenca vlády SR pre rozvoj občianskej spoločnosti, Platformy potravinovej pomoci Slovensko, poskytovateľov a príjemcov potravinovej pomoci. Prvé stretnutie sa uskutočnilo v pondelok v Trnave. Informovala o tom Platforma potravinovej pomoci Slovensko.



„Darovanie potravín je prejavom solidarity a spolupatričnosti. Na Slovensku žije takmer 980.000 ľudí na pokraji chudoby alebo sociálneho vylúčenia, úplne alebo čiastočne odkázaných na potravinovú pomoc. Napriek tomu sa v roku 2020 vyhodilo viac ako 200.000 ton potravín z prvovýroby, spracovania a maloobchodu. Je to tak aj preto, že dosiaľ fungujúci systém redistribúcie jedla nie je efektívny ani postačujúci - a potraviny, ktoré by mohli pomáhať, sa nedostanú tam, kde by mohli byť spotrebované,“ uviedla splnomocnenkyňa vlády SR pre rozvoj občianskej spoločnosti Simona Zacharová.



Cieľom národného projektu je vytvoriť návrh jednotného systému redistribúcie potravinovej pomoci. Na stretnutí sa účastníci dozvedia, ako môže projekt pomôcť ich organizácií, mestu, regiónu a tiež tým, ktorí potravinovú pomoc potrebujú. Zistia tiež, ako sa darovanie potravín môže stať nástrojom pre zvýšenie udržateľnosti, budovanie komunít a dobrovoľníctva.



Cieľom projektu a informačných stretnutí je okrem iného prepojiť pestovateľov, spracovateľov a predajcov potravín s organizáciami, ktoré pracujú s ľuďmi v núdzi. Potravinová pomoc má podľa platformy aj environmentálny rozmer. Pripomenuli, že ročne skončia v koši tisíce ton jedla, ktoré mohli byť využité na ľudskú spotrebu. Správne prerozdelenie potravín podľa platformy znižuje plytvanie a znamená zodpovednejšie čerpanie prírodných zdrojov.



Informačné dni sa uskutočnia taktiež v Nitre, Banskej Bystrici, Žiline, Prešove a Bratislave.