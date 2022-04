Národný projekt ÚPSVR má pomôcť zlepšiť postavenie na pracovnom trhu

Bratislava 25. apríla (TASR) – Národný projekt Ústredia práce, sociálnych vecí a rodiny (ÚPSVR) Nestrať prácu – vzdelávaj sa má pomôcť zlepšiť postavenie na pracovnom trhu. Vďaka nemu majú ľudia príležitosť absolvovať vzdelávanie zadarmo a profesionálne sa rozvíjať. Informovala o tom vedúca tlačového a komunikačného oddelenia ÚPSVR Barbara Túrosová s tým, že projekt pôsobí ako prevencia proti nezamestnanosti.



"Je to skutočne inovatívny projekt. Prvý svojho druhu, ktorý pôsobí preventívne. Kým podobné projekty boli v minulosti primárne určené pre nezamestnaných, tento sa orientuje na pracujúcich ľudí, ľudí na materskej či rodičovskej dovolenke a iných, ktorí pociťujú potrebu či túžbu zmeniť svoje profesionálne smerovanie. Naším cieľom je v prvom rade dať občanom možnosť rozvíjať sa a vďaka vzdelávaniu sa dobre pripraviť na obdobie hľadania novej práce," priblížil generálny riaditeľ ÚPSVR Karol Zimmer. Zásadnou pridanou hodnotou pre ľudí je podľa neho to, že kurz si záujemca môže vybrať podľa individuálnych potrieb bez prihliadania na požiadavky aktuálneho zamestnávateľa.



Aby úrady práce, sociálnych vecí a rodiny vzdelávanie preplatili, je potrebné splniť niekoľko podmienok. Najskôr sa záujemca zaeviduje na ktoromkoľvek úrade práce ako záujemca o zamestnanie. Okrem iných výhod získa napríklad prístup k rozsiahlej databáze voľných pracovných pozícií. Tú si môže prezerať aj na webovej stránke sluzbyzamestnanosti.gov.sk.



Po zaevidovaní na úrade práce si môže záujemca podať žiadosť o poskytnutie príspevku na vzdelávanie, a to aspoň 30 dní pred začiatkom kurzu. Úrad práce každú žiadosť posúdi. Podporené pritom môžu byť len kurzy zamerané na získanie zručností v oblasti nedostatkových profesií alebo v oblasti digitalizácie a automatizácie či v oblasti zeleného hospodárstva.



Ak úrad práce žiadosť o poskytnutie príspevku na vzdelávanie schváli, uzatvorí so záujemcom o zamestnanie dohodu o poskytnutí príspevku. V dohode sú uvedené podmienky poskytnutia príspevku. Bez uzatvorenia tejto dohody podľa ÚPSVR nie je možné príspevok na vzdelávanie poskytnúť. Jednou zo základných podmienok pre uhradenie 100 % nákladov na vzdelávanie je úspešné ukončenie vzdelávania. Preplatiť posledné kurzy je možné najneskôr do konca augusta 2023, vzdelávanie musí byť preto úspešne ukončené najneskôr 17. júla 2023.



"Dôkazom prístupnosti tejto podpory je fakt, že už v priebehu prvých týždňov plného fungovania projektu sa úrady dohodli na preplatení vzdelávania za viac ako 50.000 eur," skonštatoval Zimmer. Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu v rámci operačného programu Ľudské zdroje.