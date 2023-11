Národný ústav vo Vyšných Hágoch ušetrí ročne vyše štvrť milióna eur

Vyšné Hágy 6. novembra (TASR) - Národný ústav tuberkulózy, pľúcnych chorôb a hrudníkovej chirurgie vo Vyšných Hágoch vo Vysokých Tatrách ušetrí vďaka obnove kotolne a práčovne viac ako štvrť milióna eur. Na tlačovej konferencii o tom v pondelok informoval riaditeľ ústavu Jozef Poráč. Modernizáciu tepelného hospodárstva a opatrenia energetickej efektívnosti realizovala za takmer dva milióny eur skupina ESCO Slovensko.



Celý areál sa nachádza v nadmorskej výške približne 1100 metrov. "Kúrime 300 dní v roku, aby sme pacientom zabezpečili komfort. Jediná kotolňa so štyrmi parnými kotlami vykurovala celý ústav, máme tu veľké chodby, množstvo priestorov na niekoľkých poschodiach," ozrejmil Poráč. Spotrebu vody, elektriny a plynu sa snaží vedenie znižovať už od roku 2000. V tom čase bola napríklad spotreba plynu 2,8 milióna kubických metrov ročne, postupne sa ju podarilo znížiť o takmer dve tretiny. Posledným krokom pri obnove technologických celkov bola podľa riaditeľa práve kotolňa a práčovňa.



Projekt začali realizovať pred dvomi rokmi. Prínosom je podľa riaditeľa okrem úspor aj hygienický komfort pacientov, ktorí sa v minulosti najmä v noci sťažovali na chlad. Juraj Šebo Generálny riaditeľ e-Dome zo skupiny ESCO dodal, že ide o pozitívny príklad financovania, keď bude nemocnica investíciu splácať z úspor nákladov.







Technická riaditeľka e-Dome Paulína Izáková konkretizovala, že očakávaná úspora po rekonštrukcii je minimálne 260.000 eur ročne, ušetrí sa 2,76 milióna kWh zemného plynu a 217.000 kWh elektriny. O 643 ton ročne sa zníži aj množstvo emisií. "Obnova prebiehala za plnej prevádzky. Okrem rekonštrukcie pôvodnej veľkej kotolne pribudli aj dve menšie, čím sme zabezpečili decentralizáciu vykurovania," objasnila Izáková s tým, že hlavnou podmienkou bolo zrušenie parného systému vykurovania, ktorý nahradila kondenzačná technológia.



Pri realizácii projektu musel zhotoviteľ prihliadať aj na fakt, že jednotlivé objekty sú národnou kultúrnou pamiatkou a areál je situovaný v Tatranskom národnom parku. "Nielen jednotlivé stavby, ale aj samotná technológia je zaradená do zoznamu pamiatok. V strojovni bývalých parných turbín sme osadili štvoricu kondenzačných kotlov. V práčovni pribudla nová kondenzačná technológia pre prípravu teplej vody a potreby vykurovania a v objekte kaplnky sme nainštalovali menší kondenzačný kotol," doplnila Izáková. Pôvodný objekt kotolne vrátane technológií ostane zachovaný, hoci už nebude využívaný na svoj pôvodný účel.



Celkové náklady na obnovu presiahli 1,9 milióna eur a zmluva so zhotoviteľom je platná desať rokov. Súčasťou projektu je aj energetický manažment a monitoring.